Theo dữ liệu sơ bộ do trang thông tấn Al Jazeera cung cấp, một trận động đất có cường độ 6 độ Richter đã xảy ra đêm 31/8 tại hai tỉnh Kunar và Nangarhar thuộc miền đông Afghanistan. Tâm chấn động đất nằm ở độ sâu 8km dưới lòng đất.

Các nhân viên Liên Hợp Quốc có mặt tại khu vực bị động đất tàn phá ở Afghanistan. Ảnh: UN Afghanistan

Trong thông cáo chính thức được giới chức Bộ Nội vụ Afghanistan đưa ra trưa nay (1/9), trận động đất trên đã khiến ít nhất 610 người ở tỉnh Kunar và 12 người tại tỉnh Nangarhar thiệt mạng.

“Tại tỉnh Kunar, 610 người thiệt mạng, 1.300 người bị thương và nhiều nhà cửa bị phá hủy. Tương tự ở tỉnh Nangarhar, chúng tôi ghi nhận 12 người thiệt mạng, 255 người bị thương và hàng chục công trình hư hại… Tất cả các đội ngũ an ninh, dịch vụ, y tế, vận tải, lương thực và nhiều nhóm liên quan khác đang đẩy nhanh nỗ lực cứu trợ để đảm bảo hỗ trợ toàn diện và đầy đủ cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất”, quan chức Nội vụ Afghanistan Mufti Abdul Mateen nói.

Văn phòng Liên Hợp Quốc ở Afghanistan trong thông cáo đưa ra hôm 1/9 nói rằng họ đã điều các đội cứu hộ khẩn cấp tới những khu vực bị tàn phá bởi động đất.

Theo kênh thông tấn TOLOnews của Afghanistan, hiện còn hàng trăm người dân bị vùi lấp trong những đống đổ nát tại khu vực thung lũng Mazar thuộc tỉnh Kunar.

Video: Động đất tàn phá khu vực thung lũng Mazar thuộc tỉnh Kunar, Afghanistan. Nguồn: TOLOnews