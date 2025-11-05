Đại diện NPTPMB và các đơn vị liên quan chứng kiến thời khắc đóng điện dự án

Việc đóng điện Dự án đáp ứng đúng chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là hoàn thành dự án trong tháng 10/2025.

Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPTPMB thay mặt chủ đầu tư quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 4 quản lý vận hành sau khi dự án hoàn thành.

Dự án có quy mô: Xây dựng tuyến đường dây trên không 220kV xuất phát từ nhà máy điện Nhơn Trạch 3 đấu nối vào đường dây 220kV Mỹ Xuân - Cát Lái hiện hữu. Dự án đi qua địa bàn các xã Đại Phước và Phước An, tỉnh Đồng Nai. Dự án đã được khởi công vào tháng 12/2024.

Đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái từ sân phân phối NMĐ Nhơn Trạch 3

Ông Lê Tuấn Anh - Phó Giám đốc Ban QLDA truyền tải điện (NPTPMB) cho biết: “Đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng với nhiệm vụ giải tỏa công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào hệ thống điện quốc gia và đảm bảo cung cấp điện cho khu vực”.

Cũng theo ông Lê Tuấn Anh, quá trình triển khai dự án gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt trong thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (BTGPMB). Để đáp ứng tiến độ dự án, song song với việc thực hiện các thủ tục BTGPMB, NPTPMB đã rất tích cực, nỗ lực vận động để các hộ dân có đất bị ảnh hưởng đồng thuận bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công xây lắp.

Về biện pháp tổ chức thi công, NPTPMB đã yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, máy móc khẩn trương triển khai thi công Dự án với tinh thần “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “xuyên lễ, xuyên ngày nghỉ”. Các đơn vị thi công đã nỗ lực ngày đêm để tập trung thi công, đưa dự án về đích.

Đường dây 220kV Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 - rẽ Mỹ Xuân - Cát Lái

Cùng với đó là điều kiện thi công của dự án rất khó khăn, địa hình thi công chật hẹp, chủ yếu là sình lầy. Việc vận chuyển vật tư thiết bị chủ yếu bằng ghe thuyền, kết hợp thủ công; nhiều vị trí lực lượng công nhân phải khuân vác thủ công cát, đá, xi măng vào tuyến; máy móc thi công phải chở bằng xà lan, thuyền mới có thể tiếp cận được vị trí thi công, ...

Với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo Nhà nước, EVN và EVNNPT, sự chung sức của chính quyền tỉnh Đồng Nai và sự nỗ lực của NPTPMB, dự án đã hoàn thành, đáp ứng được đúng tiến độ yêu cầu.

Trước đó, ngày 29/10/2025, các Thành viên Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư thống nhất đóng điện dự án

Việc hoàn thành dự án có ý nghĩa quan trọng nhằm giải phóng công suất Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 vào hệ thống điện quốc gia; Đảm bảo cung cấp điện liên tục, an toàn cho trung tâm phụ tải khu vực TP.HCM và khu vực lân cận; Tăng cường liên kết hệ thống điện 220kV trong khu vực, tăng cường độ an toàn, linh hoạt trong vận hành và ổn định cho hệ thống điện quốc gia.

Hồ Linh