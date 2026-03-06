Ở Đồng hồ đếm ngược tập 10 lên sóng tối nay, 6/3, Milan (Bảo Hân) và Chi (Hoàng Hà) cùng phối hợp để tìm bằng chứng liên quan đến Choai (Việt Pháp).

Thấy Choai có tiền, Tùng (Tuấn Anh) - con trai ‘báo thủ’ của thầy Thắng cho rằng Choai đã bán đứng mình với anh Quyết nên vụ đi trốn bất thành, chưa kể chiếc vali không biết vì lý do mà ‘chỉ có vỏ mà không có nhân’ nên Tùng đã quay về tìm Choai để làm cho ra ngô ra khoai và một vụ ẩu đả đã xảy ra.

Trong khi đó, mẹ của Thành (Linh Huệ) hốt hoảng chạy về báo tin cho con trai khi thấy Tùng mua thuốc trừ sâu ở chợ. Bà giục Thành mau sang nhà ông Thắng (NSND Trung Anh) vì đoán là sẽ có chuyện không lành.

Đám đòi nợ đến tận nhà Tùng để đòi tiền nhưng ông Thắng dứt khoát không trả bất chấp lời cầu xin của con trai. "Tôi chẳng còn khoản nào cả, không tin cứ đi mà lục", ông Thành nói. Khi Tùng doạ "chỉ còn nước chết", ông Thắng nói con trai đừng lo vì "tôi sẽ chết cùng với anh. Nếu anh có xuống đến 7 tầng địa ngục, tôi sẽ theo để chăm sóc cho anh".

Thấy tình hình có vẻ căng, đám đòi nợ doạ sẽ cho Tùng uống thuốc trừ sâu. Dù Tùng sợ hãi và hết lời cầu xin, ông Thành nói sẽ chết cùng con trai.

Ông Thắng biết Tùng dàn cảnh với đám đòi vụ thuốc trừ sâu để gây sức ép trả nợ? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 10 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.