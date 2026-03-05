Ở Đồng hồ đếm ngược tập 9 lên sóng tối nay, 5/2, Tùng (Tuấn Anh) - con trai ‘báo thủ’ của thầy Thắng tìm cách đánh thuốc ngủ bố mình để trộm tiền trong nhà. 700 triệu đồng - số tiền thầy Thắng tích cóp và của họ hàng đều bị Tùng vét sạch khiến ông lâm vào cảnh bi đát.

Sau khi biết Tùng vì vướng nợ xã hội đen mà làm khổ bố, Thành (Thanh Sơn), Chi (Hoàng Hà) cùng Milan (Bảo Hân) tìm cách giúp thầy thoát khỏi hoàn cảnh trớ trêu hiện tại.

Chi đề nghị mang đoạn clip ghi lại cảnh đám đòi nợ đến nhà thầy Thắng để báo công an nhưng Milan ngăn lại với lý do "phép vua còn thua lệ làng" nên tốt nhất không nên dính dáng vào.

Trong khi đó, ông Thắng không biết giải thích sao cho họ hàng hiểu về số tiền họ đóng góp xây nhà thờ tổ. Mọi người rất bức xúc, cho rằng không cần ông Thắng giải thích mà chỉ cần giải ngân số tiền 700 triệu đã cầm. Bị thúc phải động thổ sớm ngay tuần tới nhưng ông Thắng lại lấy cớ lùi lại 3 tháng khiến cả họ sốt ruột. Họ nghi ngờ Tùng đã mang toàn bộ số tiền đó đi bài bạc. "Tôi xin lỗi. Tôi đã làm ảnh hưởng đến công việc của cả họ. Thực ra tôi đã...", ông Thắng nói.

Ông Thắng sẽ nói ra sự thật hay nhận tội thay con trai? Thành sẽ gỡ rối cho thầy ra sao? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 9 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.