Ở Đồng hồ đếm ngược tập 7 lên sóng tối nay, 26/2, Chiến (Bình An) mất hút hồi lâu cùng bạn gái của Thành (Thanh Sơn) rồi bỗng một ngày liên lạc với anh. Tất nhiên Thành chẳng có lý do gì phải nghe máy của tình địch. Ngay sau đó tiếng ‘ting ting’ vang lên từ điện thoại Thành, 1,5 tỷ - số tiền hồi trước Thành đầu tư theo Chiến đã được trả lại, chứng tỏ đã có uẩn khúc đằng sau.

Ở diễn biến khác, nhiệm vụ thứ 2 của Thành đã tới, lần này nhiệm vụ xoay quanh ông Thắng (NSND Trung Anh) - thầy giáo đã từng dạy Thành năm cấp 2. Rõ ràng Thành đã nhìn ra số năm còn sống của thầy Thắng còn tới gần 20 năm vậy mà trong bệnh án, bác sĩ lại kết luận thầy Thắng đang mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4, số ngày còn sống chỉ cao nhất 2-3 tháng. Thành bắt buộc phải đi tìm lời giải cho sự bất hợp lý này và rất may bác sĩ chẩn đoán cho thầy Thắng lại là người quen của Thành.

Trong khi đó, Chi (Hoàng Hà) bất ngờ trở lại căn nhà ở quê sau khi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp. Tuy nhiên căn nhà đã xuống cấp không thể ở nổi nên theo gợi ý của chú chó Coddy, Thành đã mở lời mời Chi và cô bạn về nhà mình ở, khỏi cần thuê khách sạn.

Chi có đồng ý về nhà Thành? Lý do Chiến trả lại tiền cho Thành? Diễn biến chi tiết Đồng hồ đếm ngược tập 7 lên sóng 20h tối nay trên VTV3.