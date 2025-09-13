Sự kiện ra mắt iPhone 17 năm nay không chỉ gây chú ý với dòng sản phẩm mới mà còn bởi số lượng phụ kiện Apple giới thiệu kèm theo, nhiều hơn hẳn các năm trước. Một số là hoàn toàn mới, số khác là phiên bản quay trở lại.

Pin MagSafe cho iPhone Air

Pin MagSafe giúp kéo dài thời gian sử dụng cho iPhone Air. Ảnh: Apple

Tâm điểm trong nhóm phụ kiện là Pin MagSafe mới dành riêng cho iPhone Air. Dù mẫu máy này có thời lượng pin 27 giờ xem video, Apple vẫn cung cấp thêm tùy chọn sạc rời.

Với mức giá 2,699 triệu đồng, Pin MagSafe mang lại khả năng sạc nhanh không dây 12W, giúp kéo dài thời gian sử dụng thêm khoảng 65%.

Phụ kiện này chỉ hỗ trợ sạc không dây cho iPhone Air, nhưng người dùng có thể cắm dây USB-C để sạc các thiết bị nhỏ khác.

Dây đeo chéo iPhone 17

Dây đeo chéo iPhone 17 giá hơn 1,6 triệu đồng. Ảnh: Apple

Để tăng tính tiện dụng và hạn chế rơi rớt hoặc mất cắp, Apple giới thiệu dây đeo chéo iPhone 17 giá 1,668 triệu đồng. Dây có nam châm để điều chỉnh độ dài, hai đầu gắn vào khe của ốp Silicon và TechWoven. Khi đeo, điện thoại sẽ treo ngược như một chiếc túi nhỏ.

Apple giới thiệu dây đeo chéo iPhone 17 được chế tác hoàn toàn từ sợi PET tái chế. Dây có độ dài tối đa 2.080mm và tối thiểu 1.080mm.

Ốp lưng iPhone 17 Silicon, TechWoven, Clear và Bumper

Bộ phụ kiện mới dành cho iPhone 17 và iPhone Air của Apple. Ảnh: Apple

Apple cũng ra mắt loạt ốp lưng MagSafe cho các mẫu iPhone 17, trong đó quen thuộc nhất là ốp Silicon giá 1,403 triệu đồng. Với iPhone 17 cơ bản, ốp Silicon có các màu vàng dạ quang, tím sương khói, xanh mỏ neo, rêu đá và đen.

Trên các phiên bản Pro, người dùng có thêm lựa chọn màu cam và nâu gốm. Ngoài ra, Apple tiếp tục cung cấp ốp trong suốt giá1,403 triệu đồng, tương thích với tất cả các mẫu iPhone 17.

Sau khi khai tử dòng ốp FineWoven, Apple đã giới thiệu chất liệu TechWoven hoàn toàn mới, độc quyền cho các mẫu iPhone 17 Pro. Giá bán 1,668 triệu đồng, ốp TechWoven có các màu: xanh dương, tím, nâu đất (Sienna), xanh lá và Đen.

Với những ai tiếc nuối việc Apple không ra mắt iPhone 17 Pro màu đen, lựa chọn ốp TechWoven đen kết hợp cùng bản Deep Blue được xem như giải pháp thay thế.

Ốp MagSafe iPhone Air

iPhone Air có thêm tùy chọn ốp polycarbonate bán trong suốt, giá 1,403 triệu đồng, gồm hai màu: sương giá (sáng) và sương chiều (tối).

Sạc không dây MagSafe Qi2 25W

Toàn bộ các mẫu iPhone 17 và iPhone 16 đều hỗ trợ chuẩn sạc không dây Qi2 25W mới, nhưng cần bộ sạc MagSafe cập nhật để đạt tốc độ tối đa.

Apple đã tung ra hai phiên bản MagSafe Qi2 25W: bản cáp 1m giá 1,177 triệu đồng và bản cáp 2m giá 1,471 triệu đồng. Các đời iPhone từ 12 đến 15 vẫn tương thích, nhưng chỉ đạt mức 15W.

Adapter sạc nhanh 40W Dynamic

Apple tập trung mạnh vào pin trong năm nay, đặc biệt với viên pin lớn nhất từng có trên iPhone 17 Pro Max. Đi kèm là bộ sạc Dynamic Power Adapter 40W, giá 39 USD.

Khi kết hợp với cáp USB-C, iPhone 17, 17 Pro và 17 Pro Max có thể sạc đến 50% chỉ trong 20 phút, trong khi iPhone Air đạt 50% sau 30 phút. Adapter này cũng tương thích với Apple Watch và AirPods.

Phụ kiện khác

Ngoài các phụ kiện chính cho iPhone, Apple còn bổ sung nhiều key ring mới cho AirTag và dây đeo mới cho Apple Watch.