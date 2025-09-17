Theo email thông báo gửi đến người dùng, dịch vụ Spotify Premium cá nhân sẽ tăng giá từ 59.000 lên 65.000 đồng/tháng, bắt đầu từ ngày thanh toán vào tháng 9.

Mức tăng này tương đương khoảng 10,2%, đồng nghĩa người dùng sẽ phải trả thêm 6.000 đồng mỗi tháng so với trước điều chỉnh.

Lý giải về việc tăng giá, Spotify cho biết điều này nhằm tiếp tục đổi mới dịch vụ và tính năng của sản phẩm cung cấp, đồng thời mang đến trải nghiệm tốt nhất.

Spotify gửi email thông báo tăng giá đến người dùng Premium. Ảnh: Thạch Thảo

Trước đó, vào tháng 8, Spotify thông báo sẽ tăng giá Premium cho khách hàng cá nhân tại một số thị trường từ tháng 9.

Động thái này nằm trong nỗ lực cải thiện biên lợi nhuận, sau khi kết hợp tăng giá và cắt giảm chi phí giúp công ty báo lãi lần đầu trong năm 2024.

Trong quý II, Spotify ghi nhận mức tăng trưởng ở cả người dùng hoạt động hàng tháng lẫn thuê bao trả phí, dù phải đối mặt với khoản thuế cao liên quan đến lương nhân viên khiến kết quả kinh doanh chịu áp lực.

CEO Daniel Ek nhấn mạnh việc Apple cho phép Spotify hiển thị giá và liên kết thanh toán ngoài App Store tại Mỹ đã tạo ra “sự tăng trưởng tích cực rõ rệt”, và nếu quy định tương tự được áp dụng ở châu Âu và Anh, lợi ích sẽ càng lớn.

Song song với tăng giá, Spotify cũng cải thiện dịch vụ cho nhóm người dùng miễn phí, vốn chiếm phần lớn trong tổng số 696 triệu người dùng hàng tháng (433 triệu miễn phí, 276 triệu trả phí).

Các tính năng mới như “Pick & Play”, “Search & Play” và “Share & Play” cho phép người dùng toàn cầu tìm kiếm và phát bất kỳ bài hát nào, hoặc phát nhạc trực tiếp từ liên kết chia sẻ trên mạng xã hội như Instagram Stories.

Trước đây, tài khoản miễn phí chỉ có thể nghe nhạc ở chế độ ngẫu nhiên với số lần bỏ qua giới hạn.

Giờ đây, Spotify bổ sung cơ chế “thời gian nghe theo yêu cầu”, sau khi hết thời gian này người dùng miễn phí sẽ quay lại giới hạn skip mỗi giờ.

Hãng không tiết lộ giới hạn cụ thể, trong khi người dùng Premium sẽ không bị ảnh hưởng.

Spotify kỳ vọng các cải tiến này sẽ giúp tăng tương tác ở nhóm miễn phí, qua đó đẩy mạnh doanh thu quảng cáo, hiện mới chiếm 11% tổng doanh thu, thấp hơn nhiều so với mục tiêu 20%.

Các tính năng nâng cao như phát nhạc chất lượng lossless, AI Playlists hay AutoMix vẫn sẽ dành riêng cho Premium.