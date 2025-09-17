Động thái này giúp ứng dụng video ngắn tiếp tục hoạt động tại Mỹ, tránh nguy cơ bị cấm trên toàn quốc.

Phát biểu trước chuyến công du Anh, ông Donald Trump cho biết đã đạt được “một thỏa thuận về TikTok” với phía Trung Quốc, song từ chối tiết lộ các công ty tham gia.

Ông dự kiến trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các lo ngại về TikTok đang bị thổi phồng. Ảnh: Bloomberg

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói trên CNBC rằng thỏa thuận mới “giữ nguyên phần lớn các điều khoản thương mại đã được thương lượng trước đó” và kỳ vọng lãnh đạo hai nước sẽ chốt trong tuần này.

“Thỏa thuận này sẽ không thể hoàn tất nếu thiếu các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ. Nhưng dường như chúng tôi cũng đã đáp ứng lợi ích của phía Trung Quốc”, ông Bessent khẳng định.

CNBC dẫn nguồn tin cho biết Oracle vẫn sẽ nắm hợp đồng lưu trữ đám mây của TikTok theo khung thỏa thuận đang được bàn thảo, có thể hoàn tất trong 30 - 45 ngày.

Trong khi đó, theo Wall Street Journal, theo khuôn khổ được hai bên thống nhất sơ bộ tại Madrid tuần này, một pháp nhân mới sẽ được lập tại Mỹ để vận hành TikTok, trong đó nhóm nhà đầu tư gồm Oracle, Silver Lake, Andreessen Horowitz cùng một số cổ đông hiện hữu như Susquehanna International, KKR và General Atlantic sẽ nắm khoảng 80% cổ phần. Cổ đông Trung Quốc của ByteDance chỉ còn nắm dưới 20% để tuân thủ luật pháp của Mỹ.

Hội đồng quản trị công ty mới sẽ do người Mỹ chiếm đa số, kèm theo một ghế đại diện chính phủ Mỹ. Về công nghệ, ByteDance sẽ cấp phép thuật toán đề xuất video cho đội ngũ kỹ sư Mỹ tái tạo, nhằm đảm bảo hoạt động tách biệt với ảnh hưởng từ Trung Quốc. Oracle tiếp tục là đối tác hạ tầng, phụ trách lưu trữ dữ liệu người dùng Mỹ tại Texas.

TikTok là một phần trong bức tranh đàm phán thương mại rộng lớn hơn giữa Washington và Bắc Kinh, bao gồm cả câu chuyện xuất khẩu chip Nvidia sang Trung Quốc.

Phía Bắc Kinh cũng đã phát tín hiệu cởi mở hơn khi chấp nhận cấp phép cho TikTok Mỹ sử dụng thuật toán và các tài sản sở hữu trí tuệ, Wall Street Journal bình luận.

Thỏa thuận này, nếu hoàn tất, sẽ khép lại nhiều năm tranh cãi về tương lai TikTok tại Mỹ - ứng dụng hiện có khoảng 170 triệu người dùng tại quốc gia này.

Với doanh thu nửa đầu năm 2025 tăng 25% lên 91 tỷ USD, ByteDance hiện được định giá nội bộ khoảng 330 tỷ USD.

Đây là lần thứ tư ông Trump gia hạn thời hạn thoái vốn kể từ khi đạo luật an ninh quốc gia có hiệu lực từ tháng 1/2024, vốn chỉ cho phép một lần gia hạn 90 ngày.

Việc gia hạn đồng nghĩa TikTok vẫn có mặt trên App Store và Google Play, trong khi Washington tiếp tục tìm kiếm một giải pháp “chuyển nhượng hợp lệ” sang chủ sở hữu không thuộc Trung Quốc.

Tuy vậy, giới chức Bắc Kinh giữ quyền quyết định cuối cùng, và từng thể hiện lập trường phản đối các thương vụ chuyển nhượng vào cuối tháng 8.

Đạo luật “Bảo vệ người Mỹ khỏi ứng dụng do đối thủ nước ngoài kiểm soát” được Quốc hội Mỹ thông qua với sự ủng hộ lưỡng đảng nhằm ngăn TikTok bị lợi dụng để thao túng dư luận hoặc thu thập dữ liệu nhạy cảm.

Song ông Trump, người tin rằng ứng dụng này giúp ông thu hút cử tri trẻ trong bầu cử, đã nhiều lần giảm nhẹ rủi ro an ninh. “Những lo ngại này bị thổi phồng”, ông nói hồi tháng 8, chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng mở tài khoản TikTok riêng.

(Theo Bloomberg, Wall Street Journal)