Cần Thơ: Tạm giữ 13 đối tượng để điều tra

Ngày 4/7, Công an TP Cần Thơ cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức số đề và cá độ bóng đá quy mô lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Các đối tượng hoạt động cờ bạc bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Cụ thể, rạng sáng 28/6, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Phòng CSHS phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt khám xét khẩn cấp 8 địa điểm trên địa bàn thành phố, đồng thời triệu tập 26 người có liên quan để làm việc.

Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 45 điện thoại di động, iPad, máy tính cùng nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ hoạt động mua bán số đề và cá độ bóng đá.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ khi hoạt động đến thời điểm bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ hình sự 13 người để điều tra về các hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Ninh Bình: Tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây đánh bạc

Cũng trong ngày 4/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Phòng CSHS vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục CSHS (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

6 đối tượng trong đường dây cá độ bị tạm giữ hình sự (ảnh phải) và tang vật thu giữ. Ảnh: CACC

Theo cơ quan công an, đường dây cá độ bóng đá này do Nguyễn Văn Hào (SN 1992) và Phạm Xuân Thủy (SN 1989), cùng trú tại tỉnh Thái Nguyên, cầm đầu.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master “JQK52”, chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các con bạc “dưới trướng” trên địa bàn các tỉnh Thái Nguyên, Ninh Bình và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước tham gia tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng trong đường dây đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch lên đến hơn 900 tỷ đồng. Trong đó, riêng tại giải bóng đá World Cup 2026 (từ ngày 12/6 đến nay), tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 350 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.