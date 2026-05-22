Những năm qua, phường Đông Mai (Quảng Ninh) luôn chú trọng triển khai hiệu quả Dự án 6 về truyền thông và giảm nghèo thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với thực tế địa phương đã giúp người dân Đông Mai thay đổi nhận thức, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, phát triển kinh tế gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại Đông Mai, các cấp chính quyền và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông giảm nghèo thông tin đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình hội viên. Nội dung tuyên truyền lồng ghép linh hoạt thông qua các buổi sinh hoạt chi hội, hội nghị khu phố, hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội, nhóm Zalo cộng đồng và các mô hình dân vận khéo.

Qua đó, người dân được tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ sản xuất nông nghiệp cũng như nhiều thông tin hữu ích về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kỹ thuật sản xuất mới, kinh nghiệm phát triển kinh tế...

Mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Một trong những hướng đi đang mang lại hiệu quả tích cực tại địa phương là mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc. Việc mạnh dạn đưa giống cây mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất đang trở thành xu hướng của nhiều hội viên nông dân ở Đông Mai nhằm nâng cao thu nhập và phát triển kinh tế bền vững.

Tiêu biểu là gia đình bà Hoàng Thị Anh với mô hình trồng nho sữa Hàn Quốc. Năm 2023, bà Anh quyết định đầu tư 130 gốc nho trên diện tích đất vườn của gia đình. Không ngại học hỏi, bà chủ động tìm kiếm thông tin trên Internet, tham gia các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm trồng nho, đồng thời trực tiếp đến nhiều nhà vườn để học hỏi kỹ thuật chăm sóc.

Thông qua các kênh tuyên truyền của địa phương cùng sự hỗ trợ, đồng hành của Hội Nông dân, bà Anh có thêm động lực để mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình mới. Đến nay, gia đình bà đã mở rộng từ 130 gốc ban đầu lên khoảng 600 gốc nho sữa Hàn Quốc. Cùng với đó, bà đầu tư đồng bộ hệ thống nhà màng và hệ thống tưới tiết kiệm nhằm kiểm soát độ ẩm, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Từ hiệu quả bước đầu của mô hình, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn phường Đông Mai cũng mạnh dạn chuyển đổi, tận dụng diện tích vườn tạp, đất canh tác kém hiệu quả để phát triển các giống cây mới có giá trị kinh tế cao.

Cùng với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đông Mai tích cực tham gia công tác truyền thông giảm nghèo thông tin cho hội viên. Các cấp hội thường xuyên tổ chức tuyên truyền về khởi nghiệp, phát triển kinh tế hộ gia đình, hướng dẫn hội viên ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm và tiêu thụ nông sản. Nhiều chi hội còn xây dựng các nhóm mạng xã hội để chia sẻ kiến thức sản xuất, giới thiệu mô hình hiệu quả, giúp hội viên tiếp cận nhanh hơn với thông tin thị trường và tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng các đoàn thể địa phương thường xuyên tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tư duy sản xuất, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên thoát nghèo. Thông qua các hoạt động giám sát, hỗ trợ cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, nhiều hộ dân đã nâng cao nhận thức, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, từng bước ổn định cuộc sống.

Theo đánh giá của địa phương, việc đẩy mạnh truyền thông giảm nghèo thông tin đã góp phần quan trọng giúp người dân tiếp cận kiến thức, thay đổi tư duy và chủ động ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những mô hình như trồng nho sữa Hàn Quốc không chỉ mang lại thu nhập cao hơn mà còn mở ra hướng phát triển nông nghiệp mới cho Đông Mai.

Thời gian tới, phường Đông Mai tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Dự án 6, đa dạng hóa các hình thức truyền thông, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tuyên truyền giảm nghèo thông tin; đồng thời khuyến khích người dân phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương. Qua đó góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng địa phương ngày càng phát triển bền vững.