Thủ tướng Lê Minh Hưng sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, phát triển nhà ở cho thuê, xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt và xử lý những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị.

Tham dự cuộc làm việc có ông Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng; các ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và TPHCM.

Thủ tướng cho biết Chính phủ vừa có phiên họp định kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm, đặc biệt tại các địa phương trọng điểm, các cực tăng trưởng của đất nước.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu. Ảnh: Nguyễn Huế

Thủ tướng yêu cầu buổi làm việc tập trung làm rõ các khó khăn, vướng mắc, từ đó thành phố đưa ra kiến nghị, giải pháp và chính sách cụ thể. Lãnh đạo các bộ, ngành liên quan trực tiếp đến sự phát triển của thành phố sẽ trao đổi, trả lời các kiến nghị, làm rõ những vấn đề thành phố cần quan tâm.

Sau buổi làm việc này, chậm nhất đến ngày 15/6 sẽ có thông báo kết luận để TPHCM cùng các bộ, ngành nhanh chóng triển khai các nhóm nhiệm vụ.

TPHCM kiến nghị về nhà ở cho thuê, tháo gỡ dự án tồn đọng

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, Bộ Chính trị, Chính phủ và Thủ tướng đã giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều kiến nghị trước đây của thành phố.

Về kiến nghị mới, ông Được tập trung vào chương trình nhà ở cho thuê theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư với 3 nhóm vấn đề.

Về đất đai, thành phố đề xuất tạo "luồng xanh" thủ tục cho doanh nghiệp có đất sẵn tham gia chương trình. Đối với quỹ đất công, thành phố kiến nghị Chính phủ cho phép áp dụng hình thức giao, chỉ định hoặc kêu gọi nhà đầu tư thay vì bắt buộc đấu giá, nhằm tăng tính hấp dẫn cho chương trình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được: TPHCM kiến nghị cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhà tái định cư, nhà xã hội và nhà cho thuê, tránh lãng phí quỹ nhà hiện có. Ảnh: Nguyễn Huế

Về tài chính - tín dụng, thành phố kiến nghị miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong 5 hoặc 10 năm đầu; miễn giảm thuế đất trong cùng giai đoạn; giảm lãi suất cho vay khoảng 2-3% so với mặt bằng lãi suất ngân hàng thương mại.

Về chuyển đổi loại hình nhà ở, TPHCM kiến nghị cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa nhà tái định cư, nhà xã hội và nhà cho thuê, tránh lãng phí quỹ nhà hiện có.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết trong số 838 dự án thuộc thẩm quyền thành phố đã được đưa vào ngân hàng tháo gỡ khó khăn, 50% cơ bản đã được giải quyết, 50% còn lại đang có định hướng xử lý. Đối với các dự án tồn đọng thuộc thẩm quyền Trung ương, ông kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo và tháo gỡ để cán bộ tiếp tục phối hợp thực hiện.

"Với vị trí, vai trò của đô thị đặc biệt, đầu tàu tăng trưởng của cả nước, TPHCM luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trước Trung ương và trước nhân dân cả nước" - ông Được khẳng định.

Thời gian tới, TPHCM sẽ tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đoàn kết, dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030, đóng góp ngày càng lớn hơn vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tại buổi làm việc, các Phó Thủ tướng, lãnh đạo bộ, ngành cũng trực tiếp lắng nghe các vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của TPHCM và cùng thành phố đưa ra giải pháp.

Hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để trình Quốc hội

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng ghi nhận những kết quả tích cực của TPHCM trong 5 tháng đầu năm. Tăng trưởng GRDP quý 1 đạt 8,27% so với cùng kỳ - mức cao nhất trong 5 năm qua, thu ngân sách đạt trên 50% dự toán năm và tăng xấp xỉ 25%.

Về thu hút đầu tư, Thủ tướng cho biết FDI của thành phố đạt trên 6,6 tỷ USD - tăng 106,25%, gần 24.000 doanh nghiệp thành lập mới - tăng khoảng 30%, trên 9.600 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 141.000 tỷ đồng - tăng xấp xỉ 11%.

Thủ tướng cũng ghi nhận việc TPHCM đã hoàn thành giải quyết một số lượng lớn các dự án tồn đọng, kéo dài, qua đó giải phóng tổng mức đầu tư hơn 200.000 tỷ đồng với diện tích hơn 17.000ha đất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục. Đó là tư duy đổi mới của lãnh đạo thành phố chưa được lan tỏa đồng đều xuống các sở, ngành và chính quyền cơ sở.

"Nếu chúng ta chuyển được tư duy đó xuống tất cả các cấp, các ngành, chắc chắn kết quả của thành phố sẽ tốt hơn nhiều trong thời gian tới" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, mặc dù GRDP quý 1 tăng khá song vẫn thấp hơn kịch bản điều hành mà thành phố tự đặt ra là 10,5-11%. Các ngành trọng điểm như công nghiệp - xây dựng chỉ tăng xấp xỉ 7,7% so với kế hoạch 9,26%, dịch vụ đạt 8,9% so với mục tiêu 11,1%. Giải ngân đầu tư công còn chậm, mới đạt khoảng 18% so với kế hoạch, thấp hơn mức bình quân cả nước là 21,6%, xếp thứ 23/34 tỉnh, thành. Việc triển khai các cơ chế chính sách đặc thù theo các nghị quyết của Quốc hội còn hạn chế.

Cũng theo Thủ tướng, TPHCM chưa có đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Tâm lý trông chờ, e ngại trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ các cấp vẫn còn tồn tại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo TPHCM sớm khởi công các công trình lớn như metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu vượt biển Cần Giờ... Ảnh: Nguyễn Huế

Cơ bản đồng tình với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới mà thành phố đã xác định, Thủ tướng yêu cầu quán triệt sâu sắc, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội, Kết luận 18-KL/TW của Trung ương, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 27/4, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Thủ tướng nhấn mạnh đây là thời điểm rất thuận lợi của TPHCM và thành phố cần góp phần định hình, hoàn thiện mô hình phát triển mới của cả nước. Theo Thủ tướng, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước phụ thuộc rất lớn vào các cực tăng trưởng lớn, trong đó có TPHCM.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị TPHCM tập trung vào 6 vấn đề lớn.

Một là rà soát lại kịch bản tăng trưởng từ nay đến cuối năm, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Đây là 2 lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu kinh tế thành phố.

Hai là đẩy nhanh giải ngân đầu tư công. Thủ tướng nêu rõ nếu TPHCM đề xuất thì Chính phủ sẵn sàng ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để phát huy vai trò động lực, dẫn dắt nhưng phải bảo đảm bố trí nguồn lực trọng tâm, trọng điểm và TPHCM phải cam kết thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm hệ số ICOR.

Thủ tướng cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm (Vành đai 3, nút An Phú, nút Mỹ Thủy, Quốc lộ 50...); sớm khởi công các công trình lớn (metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm, cầu vượt biển Cần Giờ, cảng Cái Mép Hạ, đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành, cầu Thủ Thiêm 4…).

Đặc biệt, Thủ tướng cho biết đã cùng Bí thư Thành ủy thống nhất phải có phương án xử lý dứt điểm các vướng mắc và trong năm nay dứt khoát phải xong dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng.

Ba là hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt để trình Quốc hội tại phiên họp chuyên đề tháng 8. Đây là lần đầu tiên Trung ương cho phép thành phố thiết kế chính sách, Thủ tướng đề nghị phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành đề xuất các nhóm chính sách phải đồng bộ, thực sự mạnh, đột phá, cụ thể, khả thi trên thực tế, nhất là về tài chính, đất đai, hạ tầng, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho thành phố yên tâm triển khai các nhiệm vụ.

Bốn là khẩn trương hoàn thành quy hoạch tổng thể TPHCM gắn với rà soát, hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, quy hoạch phân khu và quy hoạch cấp cơ sở.

Năm là tập trung phát triển nhà ở cho thuê thuộc sở hữu nhà nước - được xác định là ưu tiên chiến lược. Đồng thời, thành phố phải mạnh dạn kiến nghị các cơ chế, chính sách, cách làm cụ thể từ thực tiễn mà quy định hiện hành chưa có. Trước hết, thành phố cần sử dụng nguồn vốn Nhà nước và về lâu dài phải có giải pháp, chính sách mạnh huy động nguồn lực tư nhân.

Thủ tướng cũng cho biết Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước đã được giao đề xuất cơ chế tài chính trong tháng 7, bao gồm phương án phát hành trái phiếu và tái cấp vốn dài hạn lãi suất hợp lý để thu hút nhà đầu tư tư nhân vào lĩnh vực nhà ở xã hội cho thuê.

Sáu là sơ kết 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, kiến nghị điều chỉnh phân cấp, phân quyền chưa hợp lý; đánh giá lại năng lực đội ngũ cán bộ cơ sở. Thủ tướng thông báo Trung ương sẽ thành lập Ban nghiên cứu chuyên đề tại các cơ quan trung ương và các tỉnh, thành để bố trí lại cán bộ không đáp ứng yêu cầu công việc, với lộ trình chậm nhất đến quý 3 phải có biện pháp bố trí lại.

Cho ý kiến về các đề xuất, kiến nghị của thành phố, Thủ tướng giao các bộ, ngành đồng hành, phối hợp chặt chẽ, chủ động thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, có hướng dẫn cụ thể với thành phố; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trong đó, Thủ tướng giao UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành trong việc rà soát, kiến nghị hướng xử lý, giải pháp sử dụng hiệu quả tối đa nhà đất công trên địa bàn (trừ lĩnh vực quốc phòng, an ninh) để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng trong tháng 6.

"Chính phủ cam kết sẽ đồng hành, chỉ đạo các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với thành phố để xử lý những vấn đề vướng mắc trước mắt cũng như hoàn thiện cơ chế chính sách cho sự phát triển của cả nước và thành phố" - Thủ tướng nhấn mạnh.