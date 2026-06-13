Truyền thông Nga đưa tin Moscow đang hoàn tất những khâu chuẩn bị hội nghị cấp cao Nga - ASEAN tại thành phố Kazan.

Hội nghị lần này cũng đánh dấu 35 năm quan hệ giữa Nga và ASEAN. Nga luôn coi trọng ASEAN và quan hệ Đối tác chiến lược với ASEAN, ủng hộ cấu trúc khu vực với ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Lần gần nhất Nga đăng cai hội nghị này là tại Sochi vào năm 2016.

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Nga tham dự Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Nga. Ảnh: BNG

Trước đó, từ ngày 20-21/4, tại thành phố Kazan đã diễn ra Hội nghị quan chức cao cấp (SOM) ASEAN - Nga lần thứ 22 với sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao, quan chức cao cấp các nước thành viên ASEAN và Nga. Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, Trưởng SOM ASEAN Việt Nam tham dự hội nghị.

Hội nghị ghi nhận quan hệ ASEAN - Nga tiếp tục tiến triển tích cực trên tất cả các mặt. Tỷ lệ thực hiện kế hoạch hành động ASEAN - Nga giai đoạn 2021-2025 (đã được gia hạn tới hết 2026) đạt 82%, với nhiều kết quả cụ thể.

Quan hệ kinh tế tiếp tục được củng cố thông qua các chương trình công tác về thương mại, đầu tư giữa hai bên cũng như giữa ASEAN với Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).

Nga tiếp tục khẳng định vị thế đối tác quan trọng của ASEAN trong các lĩnh vực an ninh năng lượng, an ninh lương thực… Nhiều hoạt động hợp tác văn hóa, giáo dục, học thuật, giao lưu nhân dân cũng được triển khai nhằm tăng cường hiểu biết giữa các nước ASEAN và Nga, trong đó có việc tổ chức các hội nghị thượng đỉnh thanh niên, nhà ngoại giao trẻ…

Trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến nhanh chóng, hội nghị nhất trí về việc ASEAN và Nga cần đưa quan hệ song phương phát triển hơn nữa, tương xứng với tiềm năng và đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực truyền thống, các ý kiến cũng cho rằng ASEAN và Nga cần mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới giàu tiềm năng như năng lượng sạch, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), đô thị thông minh...

Quan hệ ASEAN - Nga khởi đầu từ tháng 7/1991, khi Phó Thủ tướng Nga tham dự phiên khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 24 tại Kuala Lumpur với tư cách khách mời của Chính phủ Malaysia. Trên cơ sở các tiếp xúc ban đầu, Nga chính thức trở thành Đối tác đối thoại đầy đủ của ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 29 tại Jakarta vào tháng 7/1996, mở ra khuôn khổ hợp tác chính thức giữa hai bên.

Bước phát triển quan trọng trong thể chế hóa quan hệ là hội nghị cấp cao ASEAN - Nga lần thứ nhất, tổ chức ngày 13/12/2005 tại Kuala Lumpur. Tại hội nghị, hai bên ký Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác tiến bộ và toàn diện, xác lập định hướng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị - an ninh, kinh tế và phát triển; đồng thời thông qua Chương trình hành động toàn diện ASEAN - Nga giai đoạn 2005-2015 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu hợp tác.

Bước ngoặt quan trọng của quan hệ ASEAN - Nga là hội nghị cấp cao lần thứ ba tại Singapore vào tháng 11/2018, khi hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược. Hội nghị cũng thông qua Tuyên bố về hợp tác trong lĩnh vực an ninh và sử dụng công nghệ thông tin - truyền thông, đồng thời chứng kiến việc ký Bản ghi nhớ giữa ASEAN và Ủy ban Kinh tế Á - Âu về hợp tác kinh tế, qua đó mở rộng kết nối giữa ASEAN với không gian Á - Âu.