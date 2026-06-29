UBND TP Đồng Nai vừa có kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân.

Nhân viên y tế ở Đồng Nai lấy thông tin khám sức khỏe cho người dân. Ảnh: A.X

Theo đó, Đồng Nai đặt mục tiêu đến hết năm 2026, 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần trong năm. Kết quả khám sẽ được cập nhật lên hồ sơ sức khỏe điện tử, sổ sức khỏe điện tử tích hợp trên ứng dụng VneID và phục vụ quản lý sức khỏe người dân.

Đặc biệt, 7 nhóm đối tượng để tổ chức khám, nhằm bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp và phù hợp với đặc thù từng nhóm dân cư.

Nhóm 1 là người lao động làm việc theo hợp đồng, người thử việc, người học nghề, tập nghề; cán bộ, công chức, viên chức.

Nhóm 2 là lực lượng vũ trang nhân dân, gồm công an, quân đội.

Nhóm 3 là các đối tượng bảo trợ xã hội như người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công.

Nhóm 4 là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên.

Nhóm 5 là sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Nhóm 6 là học sinh mầm non, tiểu học, THCS, THPT và học viên trung tâm giáo dục thường xuyên.

Nhóm 7 là các đối tượng không thuộc nhóm trên như trẻ em dưới 24 tháng tuổi, trẻ không đi học, lao động tự do, người buôn bán nhỏ, nông dân, ngư dân, nội trợ…

Việc khám sức khỏe sẽ được thực hiện tại bệnh viện, trung tâm y tế, phòng khám đa khoa đủ điều kiện, trạm y tế xã, phường. Thành phố cũng tổ chức các điểm khám lưu động tại khu dân cư, khu nhà trọ công nhân, khu công nghiệp, trường học và trung tâm văn hóa - thể thao cộng đồng.

Theo kế hoạch, tổng số người thuộc diện khám sức khỏe là hơn 4,5 triệu. Kinh phí dự kiến thực hiện hơn 1.348 tỷ đồng.