Theo quyết định, từ năm 2026, người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần, được lập hồ sơ theo dõi quản lý sức khỏe.

Đến năm 2030, ít nhất 90% người cao tuổi được phát hiện, điều trị, quản lý các bệnh không lây nhiễm (ung thư, tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, sa sút trí tuệ...).

Quyết định đề ra mục tiêu vào năm 2030, 90% số xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất 1 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi.

Số xã, phường, đặc khu thí điểm, phát triển mô hình cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày đạt ít nhất 20% vào năm 2030.

Số tỉnh, thành phố có cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa đạt 100% vào năm 2030. Tất cả 100% tỉnh, thành phố có bệnh viện lão khoa hoặc bệnh viện đa khoa có chuyên khoa lão khoa vào năm 2030.

mục tiêu vào năm 2030, 90% số xã, phường, đặc khu có ít nhất 1 câu lạc bộ chăm sóc người cao tuổi, có ít nhất 1 đội tình nguyện viên tham gia chăm sóc người cao tuổi. Ảnh: Thạch Thảo

Đồng thời, quyết định của Thủ tướng cũng sửa đổi, bổ sung một số giải pháp để củng cố, phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, phòng chống bệnh không lây nhiễm, khám chữa bệnh cho người cao tuổi; từng bước xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người cao tuổi và đào tạo, tập huấn chuyên môn cho người làm công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Quyết định nêu rõ yêu cầu xây dựng, triển khai các mô hình: cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày; xã, phường, đặc khu thân thiện với người cao tuổi; cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức phù hợp, tiến tới xã hội hóa thực hiện nhiệm vụ chăm sóc người cao tuổi; ứng dụng công nghệ thông tin vào dịch vụ chăm sóc người cao tuổi (mạng xã hội, Internet...).

Bộ Y tế vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí nhân lực, phương tiện để tổ chức triển khai thực hiện chương trình trên phạm vi toàn quốc; lồng ghép các nội dung của chương trình vào các chương trình, dự án khác về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Thủ tướng đồng thời giao nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng, vận hành cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày.

Ngoài ra, quyết định nêu rõ yêu cầu Bộ Y tế bố trí các dự án về chăm sóc người cao tuổi vào trong các chương trình, dự án đầu tư công trung hạn hằng năm, gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ theo quy định; phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn thành lập cơ sở chăm sóc người cao tuổi theo hình thức xã hội hóa.

Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng kế hoạch; triển khai và giám sát việc thực hiện Chương trình; lồng ghép các hoạt động của Chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vào các nội dung của chương trình nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các chương trình, dự án khác về chăm sóc người cao tuổi...

UBND các tỉnh, thành phố bố trí nhân lực, phương tiện, kinh phí thực hiện chương trình và các hoạt động theo điều kiện đặc thù của địa phương trong dự toán ngân sách hằng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép có hiệu quả chương trình với các đề án, dự án khác trên địa bàn.