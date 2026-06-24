Ngày 24/6, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tổ chức lễ công bố và khai trương Kiosk nhận diện sinh trắc học phục vụ đăng ký khám bệnh.

Kiosk này là hệ thống tự phục vụ, tích hợp nhiều công nghệ như đăng ký khám bệnh bằng CCCD gắn chip, tài khoản VNeID, nhận diện khuôn mặt sinh trắc học. Từ đó hỗ trợ người bệnh đăng ký tái khám không cần giấy tờ thông qua nhận diện khuôn mặt.

Theo quy trình, khi đăng ký khám lần đầu, người bệnh sẽ được hệ thống thu thập dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân và thẻ bảo hiểm y tế. Sau đó, người bệnh chỉ cần xác thực bằng khuôn mặt và lựa chọn chuyên khoa cần khám, phòng khám và nhận số thứ tự, thay cho nhiều bước đăng ký thủ công.

Đại biểu và người dân đăng ký tại Kiosk nhận diện sinh trắc học. Ảnh: Hoàng Anh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Đức Tuấn, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh viện xác định chuyển đổi số không phải là đích đến mà là quá trình liên tục, cần được triển khai bằng những giải pháp cụ thể trong hoạt động khám chữa bệnh hằng ngày.

Việc đưa Kiosk nhận diện sinh trắc học vào vận hành là bước đi nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng bệnh viện số, bệnh viện thông minh theo định hướng của Chính phủ, Bộ Y tế và Sở Y tế Đồng Nai.

Bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai phát biểu. Ảnh: Hoàng Anh

Bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai đánh giá cao việc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đưa vào vận hành Kiosk sinh trắc học là bước đi thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính.

Theo bà Nguyên, hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua VNeID mức độ 2, giúp người bệnh giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình đăng ký khám. Đây cũng là nền tảng để ngành y tế quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân, tiến tới mở rộng ứng dụng AI trong khám chữa bệnh.