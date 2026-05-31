Ngày 31/5, Sở Y tế TPHCM cho biết toàn bộ công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố - bao gồm cả người thường trú lẫn tạm trú đều được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Để hưởng chính sách này, người dân cần xác thực thông tin cư trú qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID.

Đây là tín hiệu tích cực cho hàng triệu lao động nhập cư, người thuê trọ sinh sống dài hạn tại TPHCM nhưng chưa có hộ khẩu thường trú - nhóm dân số dễ bị bỏ sót trong nhiều chương trình phúc lợi y tế trước đây.

Tuy nhiên, dù cùng được hưởng quyền lợi khám miễn phí, người dân sẽ được phân vào 6 nhóm đối tượng, với nguồn kinh phí thanh toán cho cơ sở y tế khác nhau tùy quy định.

Nhóm thứ nhất gồm người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính và người sống tại vùng khó khăn - do ngân sách thành phố chi trả; Nhóm thứ hai gồm trẻ em mầm non và học sinh phổ thông - kinh phí lấy từ y tế trường học.

Nhóm thứ ba gồm sinh viên, học viên - ngân sách thành phố đảm bảo; Nhóm thứ tư gồm người lao động có hợp đồng - do người sử dụng lao động chi trả; Nhóm thứ năm là đối tượng thuộc quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Nhóm thứ sáu là người dưới 18 tuổi không đi học, lao động tự do, nội trợ - cũng được ngân sách thành phố hỗ trợ.

Người dân chờ đợi lượt khám sức khỏe miễn phí hồi tháng 4. Ảnh: Nguyễn Huế

Người dân lưu ý không thể tự ý đến bất kỳ bệnh viện hay phòng khám nào để khám miễn phí. TPHCM sẽ chỉ định 65 cơ sở khám, chữa bệnh được Sở Y tế thẩm định đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, quy trình chuyên môn và năng lực quản lý dữ liệu.

Ngoài ra, UBND cấp xã, phường cũng sẽ bố trí các điểm khám lưu động và trực tiếp thông báo, mời người dân đến khám ngay tại địa bàn.

Khi đi khám, người dân chỉ cần mang điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip để cơ sở y tế xác thực thông tin và cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử.

Sau khi khám, kết quả sẽ được cập nhật lên Nền tảng Quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ về ứng dụng Công dân số TPHCM trong vòng 24 đến 48 giờ. Người dân tải ứng dụng này, đăng nhập bằng số điện thoại hoặc tài khoản định danh điện tử để theo dõi kết quả.

Trong trường hợp kết quả có bất thường, cơ sở y tế sẽ chủ động liên hệ trực tiếp qua điện thoại hoặc tin nhắn để hướng dẫn người dân đến khám và điều trị kịp thời. Về lâu dài, kết quả khám sức khỏe cũng sẽ được tích hợp vào Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo hướng dẫn của Bộ Y tế.