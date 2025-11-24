Tỉnh Đồng Nai đang ưu tiên thu hút các dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), năng lượng tái tạo và công nghiệp công nghệ cao, gắn với lợi thế từ sân bay Long Thành. Trong đó, hai dự án trọng tâm gồm Khu công nghệ số tập trung Long Thành và Khu đổi mới sáng tạo Đồng Nai đang được đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm hình thành hệ sinh thái công nghệ cao của tỉnh.

Đồng Nai hướng tới trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo

Theo Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Đồng Nai, đơn vị đã phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành khảo sát thực địa, xác định rõ ranh giới triển khai Khu công nghệ số tập trung Long Thành. Đây là một trong những khu công nghệ cao, công nghệ số và đổi mới sáng tạo quan trọng trong quy hoạch phát triển tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án dự kiến bố trí trên diện tích khoảng 119ha tại xã Bình An và xã An Phước, kỳ vọng tạo nền tảng phát triển công nghiệp công nghệ số, hình thành chuỗi liên kết sản xuất - dịch vụ công nghệ, đồng thời đưa Đồng Nai trở thành điểm đến của các tập đoàn công nghệ toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, việc xây dựng khu công nghệ số tập trung sẽ giúp Đồng Nai bước vào giai đoạn phát triển mới, hình thành hệ sinh thái công nghiệp số hiện đại, có khả năng thu hút lực lượng chuyên gia quốc tế đến nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển sản phẩm số. Đây cũng là mô hình giúp tỉnh đón đầu xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt trong các ngành bán dẫn, tự động hóa, AI và giải pháp số.

Định hướng khu công nghiệp xanh - Net Zero ở xã Hàng Gòn

Ông Huỳnh Lương Huy Thông, Giám đốc Trung tâm dữ liệu số (VNPT) cho rằng, Đồng Nai cần đẩy mạnh các dịch vụ công nghệ số, thương mại điện tử và logistics gắn với lợi thế sân bay Long Thành. Bên cạnh đó, tỉnh nên chú trọng phát triển đô thị sân bay và các khu đô thị mới theo hướng thông minh, ứng dụng rộng rãi hạ tầng số để tăng chất lượng dịch vụ và quản lý đô thị.

Song song với đó, dự án Khu đổi mới sáng tạo Đồng Nai cũng đang được xúc tiến khảo sát vị trí, tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan để lập quy hoạch chi tiết. Dự án quy mô khoảng 300ha tại xã Bình An được kỳ vọng trở thành “trái tim” của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nơi quy tụ các trung tâm nghiên cứu, doanh nghiệp khởi nghiệp, trung tâm chuyển giao công nghệ và các viện đào tạo theo mô hình liên kết quốc tế.

Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án năng lượng quốc gia

Ông Trần Giang Khuê, Trưởng Văn phòng miền Nam (Cục Sở hữu trí tuệ) đánh giá, Đồng Nai có vị trí chiến lược, dân số lớn và là trung tâm công nghiệp của vùng, nên việc phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo là bước đi tất yếu. Khi hình thành, khu đổi mới sáng tạo sẽ trở thành điểm kết nối các chương trình hỗ trợ nghiên cứu, ươm tạo startup, thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm khoa học - công nghệ, đưa Đồng Nai trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo mạnh trong khu vực phía Nam.

Sân bay Long Thành đang hoàn thiện

Lợi thế sân bay Long Thành cùng hệ thống cảng Phước An cũng tạo điều kiện để Đồng Nai nghiên cứu phát triển mô hình khu thương mại tự do - xu hướng mà nhiều nước áp dụng để thu hút nhà đầu tư và công nghệ cao. Tỉnh đang nghiên cứu xây dựng đề án Khu thương mại tự do Đồng Nai với quy mô khoảng 8.200ha, gồm 4 phân khu: công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ tài chính - thương mại và khu đổi mới sáng tạo. Nếu hình thành, mô hình này sẽ giúp Đồng Nai tham gia sâu hơn vào chuỗi thương mại toàn cầu, trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, dịch vụ công nghệ cao trong khu vực.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn nhấn mạnh, các dự án như Khu công nghệ số tập trung Long Thành và Khu đổi mới sáng tạo Đồng Nai có vai trò đặc biệt quan trọng trong cụ thể hóa Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông đề nghị các sở, ngành phải chủ động đảm bảo tiến độ, rà soát sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, đồng thời tăng cường kết nối với các dự án phát triển đô thị và Khu thương mại tự do Đồng Nai để khai thác tối đa lợi thế khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác.

Huy Hoàng