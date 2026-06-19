Ngày 19/6, Sở Xây dựng TPHCM cập nhật về tình hình triển khai một số dự án giao thông trọng điểm chuẩn bị và khởi công nhân dịp 50 năm Thành phố mang tên Bác (2/7/1976 – 2/7/2026).

Theo đó, thành phố sẽ tổ chức một lễ khởi công chung cho tất cả các dự án trọng điểm vào dịp 2/7 tại khu vực Bến Nhà Rồng – Khánh Hội.

Dưới đây là thống kê chi tiết các dự án sẽ đồng loạt bấm nút khởi công trong dịp này:

Khu vực Bến Nhà Rồng – Khánh Hội sẽ diễn ra lễ khởi công chung cho tất cả các dự án trọng điểm vào ngày 2/7. Ảnh: Nguyễn Huế

5 dự án hạ tầng giao thông quy mô hơn 172.000 tỷ đồng

Đây là nhóm dự án chiếm tỷ trọng vốn đầu tư lớn nhất, đóng vai trò gỡ nút thắt hạ tầng kết nối vùng của TPHCM và các tỉnh lân cận.

Tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ - Vũng Tàu: Siêu dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất, hơn 93.000 tỷ đồng với tổng chiều dài hơn 14km; được đầu tư theo hình thức BT, thời gian thực hiện từ năm 2026 đến năm 2029.

Phối cảnh công trình đường vượt biển Cần Giờ – Vũng Tàu hơn 93.000 tỷ đồng. Ảnh: Vingroup

Cao tốc đô thị Hồ Tràm – Cảng hàng không quốc tế Long Thành: Tuyến cao tốc dài 42km, quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh và đường song hành hai bên. Tổng mức đầu tư 47.132 tỷ đồng theo hình thức BT. Thời gian thực hiện từ năm 2026-2029.

Cao tốc TPHCM – Mộc Bài (Dự án thành phần 1): Sau khi khởi công các phần việc mặt bằng và đường gom, Dự án thành phần 1 (xây dựng tuyến cao tốc theo hợp đồng BOT) sẽ chính thức được khởi công.

Quy mô tuyến cao tốc nối liền TPHCM và Tây Ninh dài 51km (đoạn đi qua TPHCM dài 24,7km và Tây Ninh dài 26,3km) với 4 làn xe, tổng mức đầu tư toàn dự án là 22.975 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án cầu đường Bình Tiên. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Dự án cầu đường Bình Tiên: Chiều dài tuyến 3,66km (đoạn từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh), rộng từ 30-47m bao gồm phần cầu chính và đường song hành phía dưới. Tổng mức đầu tư 6.300 tỷ đồng.

Dự án được triển khai đầu tư công, thời gian thực hiện từ năm 2026-2028.

Nút giao thông Rừng Sác và Cao tốc Bến Lức – Long Thành: Dự án hạ tầng giao thông có tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng, bao gồm đảo xuyến, hầm chui dài 760m và bổ sung cầu bên phải tuyến cao tốc.

Dự án triển khai theo hình thức tổng thầu EPC (chìa khóa trao tay).

Phối cảnh nút giao đường Rừng Sác với cao tốc Bến Lức - Long Thành - Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

2 dự án hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan ven sông quy mô 37.211 tỷ đồng

Dự án Công viên văn hóa Bến Nhà Rồng - Khánh Hội và cây xanh công cộng ven sông Sài Gòn: Siêu dự án chỉnh trang đô thị có tổng mức đầu tư 30.000 tỷ đồng, quy mô lên tới 5 phân khu với tổng diện tích hơn 162ha trải dài ven sông Sài Gòn và Rạch Cá Trê.

Đây cũng chính là nơi được lựa chọn để tổ chức lễ khởi công chung.

Dự án Cải thiện môi trường nước khu vực Bình Dương: Dự án xây dựng mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt và các trạm bơm nâng cho khu vực Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An với tổng vốn 7.211 tỷ đồng.

Khu vực triển khai thi công dự án Cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: Nguyễn Huế

Khởi công siêu cảng biển đường thủy 50.200 tỷ đồng

Dự án Cảng Cái Mép Hạ (Giai đoạn 1): Siêu cảng biển tại phường Tân Phước với quy mô diện tích lên tới 351,2ha, tổng chiều dài cầu bến khoảng 6,85km. Cảng có công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm, có khả năng tiếp nhận siêu tàu container trọng tải 250.000 tấn (24.000 TEU).

Tổng mức đầu tư của siêu dự án hàng hải này là 50.200 tỷ đồng.

Khởi công 5 dự án nhà ở xã hội hơn 4.800 tỷ đồng

Nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người lao động, 5 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) quy mô lớn với tổng số hơn 6.700 căn hộ sẽ đồng loạt được khởi công:

Khu 3 và Khu 4 Định Hòa (Giai đoạn 1) tại phường Chánh Hiệp, quy mô gồm các tòa nhà cao 20 tầng, cung cấp tổng cộng 4.368 căn NƠXH. Tổng vốn đầu tư đạt 3.226 tỷ đồng.

Khu 2 và Khu 7 Việt Sing tại phường An Phú. Quy mô các tòa nhà cao 22 tầng, cung cấp 1.861 căn NƠXH với tổng vốn đầu tư 1.583 tỷ đồng.

NƠXH thuộc dự án Hoàng Nam Uyên Hưng 2 tại Phường Uyên Hưng, quy mô 4,7ha, cao 15 tầng với 802 căn NƠXH.

NƠXH tại phường Long Trường (quỹ đất 20%) quy mô 1,89ha, cao 8 tầng, cung cấp 764 căn NƠXH.

Chung cư NƠXH Đông Thành tại phường Tân Đông Hiệp, quy mô cao 19 tầng, cung cấp 1.040 căn NƠXH.