Video đoạn đường xuyên rừng Mã Đà dự kiến sẽ làm cầu cạn trên cao.

Tuyến đường từ ngã ba Bà Hào đến cầu Mã Đà (phường Trị An, TP Đồng Nai) dài 13km, đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai, sẽ được xây dựng cầu cạn trên cao.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tuyến đường hiện hữu qua khu vực này có mặt đường nhỏ, uốn lượn giữa những mảng rừng xanh của khu bảo tồn.

Đoạn đầu tuyến từ ngã ba Bà Hào đã được thảm nhựa với 2 làn xe. Tuy nhiên, khoảng 4km cuối hướng về cầu Mã Đà vẫn là đường đất, mặt đường gồ ghề, bụi mù mỗi khi có phương tiện qua lại nên các xe phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Hai bên tuyến đường là rừng cây và thảm thực vật xanh tốt, dày đặc. Khu vực ít phương tiện qua lại, không gian yên tĩnh, mang đậm đặc trưng của vùng rừng Mã Đà.

Dọc tuyến có Trạm Kiểm lâm Rang Rang và nhiều biển cảnh báo động vật hoang dã. Các biển báo nhắc người đi đường chú ý voi, bò tót cùng một số loài động vật rừng có thể băng qua đường.

Hiện nay, phương tiện lưu thông trên tuyến chủ yếu là xe máy, ô tô con và xe tải nhỏ được lực lượng kiểm lâm kiểm soát chặt chẽ. Đây được xem là một trong những tuyến kết nối ngắn nhất giữa Đồng Nai và địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ).

Cầu tạm Mã Đà hiện kết nối phường Trị An với xã Tân Lợi, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân hai địa phương.

Một số vị trí trên tuyến đã được đơn vị thi công khoan khảo sát địa chất, phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

Ông Đức, công nhân vận hành máy khoan, cho biết việc khoan khảo sát địa chất được triển khai tại nhiều vị trí dọc tuyến nhằm phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư dự án.

"Công việc chủ yếu là lấy mẫu, kiểm tra các lớp đất, đá bên dưới để đơn vị chuyên môn có cơ sở tính toán phương án thiết kế, thi công", ông Đức nói.

Theo phương án thiết kế, đoạn tuyến qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai sẽ được xây dựng dưới dạng cầu cạn cao 9-12m, quy mô 8 làn xe, tốc độ 80km/h.

Dự án dự kiến có 3 nút giao, gồm: đường vào di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, đường vào di tích Căn cứ Khu ủy miền Đông Nam Bộ và nút giao với đường tỉnh 761.

Với phương án cầu cạn, công trình được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu kết nối giao thông liên vùng, đồng thời giảm thiểu tác động đến nền rừng, sinh cảnh và hệ sinh thái của khu bảo tồn.

Phối cảnh 13km đường trên cao xuyên rừng Mã Đà.

Theo UBND TP Đồng Nai, đoạn tuyến dài 13km từ ngã ba Bà Hào đến cầu Mã Đà đi qua Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai được khởi công vào ngày 30/6. Đây là một hạng mục thuộc dự án đường kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TPHCM.

Toàn tuyến kết nối cầu Mã Đà với Vành đai 4 TPHCM dài 44,5 km, có tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Theo phương án dự kiến, dự án sử dụng khoảng 54,49ha đất, toàn bộ nằm trong khu vực rừng đặc dụng, gồm 10,4ha rừng tự nhiên, 18,1ha rừng trồng và gần 26 ha đất chưa có rừng.