“Cung cấp tập trung các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm chất lượng, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp; người dân, doanh nghiệp có thể dễ dàng truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo hướng một cửa số quốc gia, các cơ quan nhà nước chủ động phục vụ” là mục tiêu hướng tới của Kế hoạch nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cung cấp dịch vụ số mới được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu cho người dân và doanh nghiệp, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Văn phòng Chính phủ, thực hiện kế hoạch trên, cơ quan này đã xây dựng giải pháp, chức năng ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong việc cung cấp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên môi trường thử nghiệm.

Văn phòng Chính phủ từ cuối tháng 8/2025 đã đề nghị Bộ Công an, Bộ KH&CN và Bộ Nội vụ sử dụng thử nghiệm để có ý kiến góp ý cho việc hoàn thiện chức năng mới. Hiện tại, 4 bộ, cơ quan đang kiểm thử việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tiếp cận thông tin và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được nâng cấp, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 120.000 người dùng đồng thời và kết nối thông suốt với 34/34 hệ thống giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh.

Cũng trong thời gian qua, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương nâng cấp Cổng Dịch vụ công quốc gia bảo đảm hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu 120.000 người dùng đồng thời và kết nối thông suốt với 34/34 hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh; phối hợp với Bộ Công an, TP.HCM hoàn thành giải pháp và triển khai thí điểm việc cung cấp “Nền tảng biểu mẫu tương tác điện tử” kết hợp với nộp hồ sơ trực tuyến của 30 thủ tục hành chính qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo báo cáo tháng 8/2025 về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cả nước đã đạt 39,71%, trong đó khối bộ đạt 52,45%, và khối tỉnh là 15,79%. Như vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trên tổng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của cả nước tháng 8/2025 tăng 3,26%.

Thống kê cũng cho thấy, kể từ ngày 1/7, thời điểm vận hành chính thức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cho đến ngày 28/8, trên Cổng Dịch vụ công quốc gia có 7,5 triệu hồ sơ, trong đó địa phương có 5,5 triệu hồ sơ trực tuyến, chiếm 73,3%; các bộ, ngành có 2 triệu hồ sơ trực tuyến, chiếm 26,7%; hơn 2,6 triệu giao dịch thanh toán trực tuyến thành công, với tổng số tiền hơn 1,5 nghìn tỷ đồng.

Về kết quả số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính, tính đến trung tuần tháng 8/2025, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành đạt 52,57% và địa phương đạt 65,01%. Tỷ lệ hồ sơ cấp kết quả bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng tại các bộ, ngành đạt 52,72%, trong khi đó tỷ lệ này của địa phương là 68,13%. Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa tại các bộ, ngành đạt 4,18%, còn địa phương đạt 40,71%.

Bộ KH&CN cho hay, thời gian qua, Bộ đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành về thực hiện thủ tục hành chính, chuyển đổi số giai đoạn đầu vận hành mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp tại 10 địa điểm.

Qua kiểm tra, nắm bắt tình hình thực tế, Bộ KH&CN ghi nhận 25 nhóm vấn đề tồn tại về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến tại các địa phương, cụ thể gồm 7 nhóm vấn đề về thủ tục hành chính; 3 nhóm vấn đề về nhân lực; 6 nhóm về cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo; 6 nhóm về dữ liệu, 2 nhóm về các hệ thống thông tin và 1 nhóm vấn đề về an toàn, an ninh mạng.

Đầu tháng 8, Bộ KH&CN đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, giải quyết các vấn đề, khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Mặc dù các bộ, ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai các nhiệm vụ, song tính đến ngày 28/8, vẫn tồn tại 9 vấn đề cần được tập trung giải quyết thời gian tới.

Đó là, các biểu mẫu điện tử tương tác - eForms chưa tối ưu; thành phần hồ sơ còn phức tạp, chưa tối ưu; tiến độ số hóa hồ sơ còn chậm; tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến thấp, quá tải trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp; thiếu cơ sở vật chất tại các xã khó khăn;

Thiếu điểm giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến căn cước công dân; còn điểm lõm sóng Internet; chưa khai thác được kho quản lý dữ liệu điện tử tổ chức, cá nhân cũ, kho dữ liệu mới chưa có dữ liệu, chưa tái sử dụng được dữ liệu; chưa kết nối, liên thông giữa một số cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin của bộ, ngành với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.