Ngày 9/3, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp về các cửa hàng xăng dầu có dấu hiệu găm hàng, bán cầm chừng hoặc ngừng bán không có lý do chính đáng.

Một cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai hoạt động ổn định sáng 9/3. Ảnh: Hoàng Anh

Toàn tỉnh Đồng Nai có hơn 800 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động. Người dân và doanh nghiệp có thể phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai qua các số điện thoại đường dây nóng bên dưới:

Ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục trưởng: 0978.033.990

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chi cục trưởng: 0971.533.131

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Phó Chi cục trưởng: 0916.161.639

Ông Phan Tiến Cường, Phó Chi cục trưởng: 0989.850.750

Bên cạnh đó, Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh; bán đúng giá niêm yết, đảm bảo đầy đủ số lượng và chất lượng xăng dầu cho người tiêu dùng.

Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại một cửa hàng ở Đồng Nai. Ảnh: H.Q

Ngoài ra, các cửa hàng phải mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký với Sở Công Thương. Trường hợp ngừng bán phải có lý do chính đáng hoặc được cơ quan quản lý chấp thuận. Đặc biệt, các đơn vị không được đầu cơ găm hàng, không bán nhỏ giọt, cầm chừng gây khan hiếm nguồn cung.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các cửa hàng không vận chuyển, buôn bán xăng dầu nhập lậu, hàng giả, không rõ nguồn gốc hoặc không đảm bảo chất lượng.

Thời gian tới, các đơn vị chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, ghi nhận tình hình cung ứng, sản lượng bán và lượng dự trữ tại các cửa hàng; đồng thời theo dõi sát diễn biến thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.