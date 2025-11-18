Những năm qua, ngành nông nghiệp ở Đồng Nai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm khuyến khích các HTX và nông dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào trong sản xuất. Trong đó, việc ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử giúp các HTX, nông dân ghi lại quá trình sản xuất, phục vụ truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh trên thị trường.

Ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử

Điển hình tại vùng trồng xoài cát Hòa Lộc (xã Xuân Lộc), năm 2022 chính quyền địa phương đã hỗ trợ làm chứng nhận VietGAP cho xoài, đồng thời thành lập HTX làm đầu mối xây dựng chuỗi liên kết nhằm đáp ứng thị trường nội địa và xuất khẩu.

Tại HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp cây xoài Xuân Trường (xã Xuân Lộc), việc áp dụng nhật ký điện tử và các giải pháp chuyển đổi số trong canh tác bước đầu giúp HTX chủ động theo dõi, kiểm tra và đánh giá hiệu quả sản xuất.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp cây xoài Xuân Trường, các thành viên trong HTX đều ghi chép quá trình sản xuất bằng sổ nhật ký điện tử rõ ràng, nhờ đó tạo được niềm tin với khách hàng.

“HTX hiện có hơn 20 hộ tham gia, tất cả đều được tập huấn thường xuyên về cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và cập nhật các thông tin lên nhật ký sản xuất để đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn an toàn, được thị trường ngày càng tin tưởng và đón nhận”, ông Dũng chia sẻ.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, đặc biệt là nhật ký sản xuất điện tử, không chỉ giúp truy xuất nguồn gốc dễ dàng mà còn hỗ trợ HTX hình thành chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ hiệu quả. Từ thành công này, HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp cây xoài Xuân Trường đang hướng tới hình thành cánh đồng mẫu lớn, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xoài trên địa bàn xã với diện tích hàng chục hécta.

Đầu tư bài bản, giảm nhân công lao động

Các vườn xoài được quy hoạch khoa học, đầu tư đồng bộ với hệ thống tưới nước và hòa phân tự động, sử dụng phân hữu cơ và chế phẩm sinh học. Việc kết hợp ghi chép nhật ký sản xuất điện tử giúp nông dân giảm sức lao động, thuận tiện trong quản lý và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo ông Dũng, việc đầu tư bài bản này không chỉ giúp cây xoài phát triển ổn định mà còn giảm đáng kể chi phí chăm sóc so với phương pháp truyền thống.

“Trước đây, nông dân phải tốn nhiều giờ đồng hồ tưới nước, bón phân bằng tay, nay chỉ cần vài thao tác trên điện thoại thông minh là hệ thống tự vận hành. Hệ thống tưới kết hợp hòa phân tự động không chỉ tiết kiệm nước, phân bón mà còn giúp cây phát triển đồng đều, tăng năng suất và chất lượng trái”, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ nông nghiệp cây xoài Xuân Trường nói.

Nhật ký sản xuất điện tử còn giúp các hộ thành viên theo dõi chi tiết lịch sử chăm sóc từng cây, kiểm soát phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, từ đó nâng cao tính minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.

Ông Dũng khẳng định: “Những cải tiến này giúp HTX vừa giảm sức lao động, tiết kiệm chi phí, vừa tạo ra sản phẩm đạt chuẩn VietGAP, đồng thời mở ra cơ hội xây dựng các vùng trồng lớn, nâng tầm giá trị nông sản trên thị trường trong nước và quốc tế”.

Ông Phan Cao Lâm - Phó Chủ tịch xã Xuân Lộc cho biết, việc nông dân ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử cùng các giải pháp tự động hóa là bước tiến quan trọng của ngành nông nghiệp.

“Chính quyền địa phương đánh giá cao việc triển khai các mô hình đầu tư bài bản, giảm nhân công lao động và tăng hiệu quả sản xuất. Đây là tiền đề để nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu”, ông Lâm chia sẻ.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp, từ quản lý Nhà nước đến ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhằm giảm chi phí, tăng hiệu quả sản xuất, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc và quảng bá nông sản trên sàn thương mại điện tử, giúp nông dân nâng cao thu nhập bền vững.

