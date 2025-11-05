Tại họp báo thông tin về sự kiện kỷ niệm 80 ngành Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam sáng 5/10, ông Phạm Văn Duy, Phó Cục trưởng Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết hiện nông sản Việt đã có mặt tại 190 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần như phủ kín bản đồ thế giới.

Ông Duy cho hay, tính đến hết năm 2024, các ngành hàng chủ lực như gạo, cà phê, thủy sản, rau quả, rau gia vị đều ghi nhận thứ hạng ấn tượng trên thị trường quốc tế.

Riêng gạo Việt Nam, năm 2024 đạt sản lượng xuất khẩu 9,15 triệu tấn, đưa Việt Nam vào top 3 thế giới, chỉ sau Ấn Độ (17 triệu tấn) và xếp trên Thái Lan.

Với thủy sản, năm 2024 tổng kim ngạch đạt trên 11 tỷ USD, đưa Việt Nam vào top 3 toàn cầu, chỉ sau Trung Quốc và Na Uy.

Cà phê tiếp tục giữ vị trí thứ hai thế giới, còn rau quả đứng thứ 15. Đặc biệt, ở nhóm rau gia vị, Việt Nam được xếp hạng đầu.

“Những con số trên cho thấy 'Việt Nam đang nuôi cả thế giới' theo nghĩa bóng - tức là đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng lương thực và thực phẩm toàn cầu”, ông Duy nhấn mạnh.

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến tại họp báo.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến, không chỉ dừng ở các sản phẩm truyền thống, thịt, trứng, sữa của Việt Nam cũng bắt đầu “bước ra thế giới”, với mức tăng trưởng xuất khẩu 19% trong năm qua.

Trong khi đó, dư địa phát triển nông nghiệp vẫn còn rất lớn, đặc biệt khi Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc, hướng tới một nền nông nghiệp công nghệ cao và bền vững.

"Nếu nhìn lại, có thể thấy hạt gạo, con cá, hạt cà phê, bó rau của Việt Nam đã và đang hiện diện trên bàn ăn của hàng trăm quốc gia. Từ châu Á đến châu Âu, từ Mỹ đến Trung Đông - dấu ấn Việt Nam ngày càng rõ ràng", Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nói.

"Chúng ta không chỉ xuất khẩu sản phẩm mà còn xuất khẩu bản sắc, trí tuệ và sự sáng tạo của người Việt trong từng hạt gạo, từng con cá, từng giọt cà phê".

Ông Trần Công Thắng, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, cho rằng, để nông nghiệp Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thế giới, cần chuyển đổi tư duy sản xuất từ “tăng sản lượng” sang “tăng giá trị”, gắn sản xuất với thị trường, công nghệ và phát triển bền vững.

Nhấn mạnh vai trò của khoa học - công nghệ, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết việc gia tăng giá trị nông nghiệp phải gắn với sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải.

Theo ông, khi khoa học, công nghệ và con người cùng hội tụ, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể đi xa hơn, không chỉ “nuôi cả thế giới” theo nghĩa bóng, mà còn góp phần thực sự bảo đảm lương thực trong tương lai.