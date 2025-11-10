Hành chính công xây dựng “Góc hỗ trợ số”

Tại Trung tâm Hành chính công xã Xuân Lộc (Đồng Nai), bên cạnh quầy tiếp nhận hồ sơ truyền thống, chính quyền bố trí thêm một “góc hỗ trợ số” nhỏ gọn nhưng lúc nào cũng nhộn nhịp. Ở đó, những cán bộ trẻ kiên nhẫn hướng dẫn người dân lớn tuổi cách nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu thủ tục hành chính ngay trên điện thoại thông minh.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Bà Nguyễn Thị Cất (SN 1956, ngụ ấp Gia Ray 2, xã Xuân Lộc) cầm sấp hồ sơ trên tay, loay hoay trước màn hình điện thoại khi đến “góc hỗ trợ số” của Trung tâm Hành chính công xã. Thấy vậy, các bạn trẻ trực bàn đã hỗ trợ bà hoàn thiện hồ sơ chỉ trong vài phút, thông tin cá nhân được nhập và hồ sơ được nộp lên cổng dịch vụ công trực tuyến.

“Lúc đầu tôi sợ lắm, nghĩ mình già rồi làm sao biết công nghệ. Nhưng các cháu hướng dẫn tận tình, chỉ từng bước. Còn hướng dẫn tôi biết tra cứu tiến độ hồ sơ, khỏi phải chạy đi chạy lại mấy lần”, bà Cất nói.

Theo ông Lê Viết Anh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Xuân Lộc, đến nay hầu hết thủ tục hành chính của xã đã được đồng bộ, thống nhất trên hệ thống điện tử.

“Từ tháng 7 đến nay, xã đã tiếp nhận hơn 11.000 hồ sơ hành chính, trong đó gần một nửa được người dân nộp trực tuyến. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đạt trên 98%, hầu như không còn tình trạng chậm trễ”, ông Hùng chia sẻ.

"Góc hỗ trợ số" của Trung tâm hành chính công xã Xuân Lộc.

Công tác số hóa hồ sơ cũng được xã chú trọng. Hơn 98% hồ sơ nộp trực tuyến đã được số hóa hoàn chỉnh, nhiều trường hợp có thể tái sử dụng dữ liệu khi người dân phát sinh thủ tục mới.

Từ trung tâm hành chính, tinh thần chuyển đổi số lan tỏa về từng khu dân cư. Mỗi hộ dân ở xã Xuân Lộc nay đều có một mã QR riêng để phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt như trước.

“Mỗi người dân là một công dân số”

Nhiều hộ kinh doanh, cửa hàng tạp hóa, quán ăn cũng đã mạnh dạn đầu tư máy POS, máy in hóa đơn, phần mềm quản lý bán hàng để theo dõi doanh thu, tồn kho và giao dịch thanh toán trực tuyến. Những công cụ tưởng chừng chỉ có ở đô thị nay đã trở nên quen thuộc với người dân vùng quê, giúp việc mua bán minh bạch, thuận tiện và hiện đại hơn.

Anh Phan Đình Huy Tưởng, chủ cửa hàng Kinabi (ấp Gia Ray 5), cho biết vừa đầu tư hệ thống quản lý cửa hàng để kiểm soát hàng tồn, giá cả, xuất - nhập hàng hóa, giúp việc bán hàng và xuất hóa đơn trở nên thuận tiện, chính xác hơn.

“Ban đầu cũng khó, phải đầu tư vốn lớn và nhập lại toàn bộ dữ liệu hàng hóa từ đầu. Nhưng khi đã vận hành, tôi thấy nhẹ hơn hẳn, không phải ghi chép thủ công hay nhớ giá từng mặt hàng. Mọi thứ đều có trên hệ thống, chỉ cần vài thao tác là xong”, anh Tưởng chia sẻ.

Cửa hàng bách hóa ở địa phương đã có phần mềm tính tiền thay cho phương pháp thủ công.

Tương tự, ông Phan Hoàng Dũng (chủ lò bánh mì Hoàng Dũng, ấp Tân Tiến) cho biết, dù chỉ là cơ sở sản xuất nhỏ lẻ nhưng ông cũng chủ động cập nhật công nghệ.

“Giờ khách mua bánh trả tiền qua mã QR là điện thoại tôi báo ngay, loa trong tiệm cũng phát tín hiệu để biết đã nhận được tiền. Không cần đếm tiền lẻ, không sợ nhầm, vừa nhanh vừa an toàn”, ông Dũng nói.

Theo ông, từ khi áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt, việc bán hàng diễn ra trơn tru hơn, đặc biệt vào buổi sáng đông khách, giảm hẳn tình trạng chờ thối tiền hay sai sót trong giao dịch.

Hai bạn trẻ sử dụng phương thức thanh toán bằng mã QR tại điểm bán bánh mì.

Theo ông Lê Khắc Sơn, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, việc triển khai mã QR đến từng hộ dân không chỉ là thanh toán không dùng tiền mặt mà còn là bước trong mục tiêu “Mỗi người dân là một công dân số”.

“Chúng tôi xác định chuyển đổi số ở cơ sở không thể chỉ nằm trong phạm vi của chính quyền, mà phải lan tỏa đến từng người dân. Khi người dân thấy công nghệ giúp ích cho mình từ việc thanh toán, nộp hồ sơ …thì đó mới là thành công”, ông Sơn nói.

Theo ông Lê Khắc Sơn, xã Xuân Lộc đang nỗ lực xây dựng mô hình “Mỗi người dân là một công dân số” với mục tiêu giúp người dân chủ động tiếp cận và sử dụng các nền tảng số trong đời sống hằng ngày.

“Chúng tôi mong muốn chuyển đổi số không phải là khẩu hiệu, mà từng bước trở thành thói quen, kỹ năng cơ bản của người dân”, ông Sơn nhấn mạnh.

Huy Hoàng