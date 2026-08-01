Ngày 1/8, Bộ CHQS TP Đồng Nai cho biết, Đội K72 vừa phát hiện thêm nhiều di vật của liệt sĩ trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực lô cao su ấp Bình Minh, xã Minh Đức.

Di vật khắc hình máy bay. Ảnh: Đội K72

Sau khi được làm sạch, một số hiện vật đã lộ rõ các ký tự khắc. Trong đó có một cây bút khắc tên "Hiển", mặt sau khắc hình máy bay. Một cây bút khác khắc dòng chữ "UOC UO", bên cạnh là ký hiệu "SN-39".

Ngoài ra, Đội K72 còn tìm thấy một chiếc lược khắc chữ "KY".

Chiếc lược được khắc chữ "KY". Ảnh: Đội K72

Từ các di vật này, Bộ CHQS TP Đồng Nai đề nghị người dân, đặc biệt là các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ hoặc những người có thông tin liên quan, chia sẻ manh mối để phục vụ công tác xác minh danh tính, giúp các liệt sĩ có cơ hội trở về với gia đình sau nhiều năm nằm lại chiến trường.

Một cây bút khắc chữ "UOC UO" và ký hiệu "SN-39". Ảnh: Đội K72

Trước đó, trong quá trình khai quật hầm mộ tập thể liệt sĩ tại xã Minh Đức, Đội K72 đã phát hiện nhiều di vật có giá trị như các cây bút khắc tên "Tiến Quy", "Văn Chín", đồng hồ đeo tay, súng AK, cùng nhiều ảnh cá nhân, ảnh tập thể được cất giữ trong ví da của các liệt sĩ.

Theo Bộ Quốc phòng, sau 4 tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã tìm kiếm, quy tập gần 1.500 bộ hài cốt liệt sĩ và phát hiện 7 mộ tập thể.