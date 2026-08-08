Chiều 8/8, Bộ Tư lệnh TPHCM thông tin kết quả mới nhất công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, tại rãnh mộ thứ hai (khu B), lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đào hơn 250m³ đất để tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Khu vực này là đồi đất được đắp trong quá trình cải tạo công viên, nên khối lượng đất cần xử lý rất lớn. Để đẩy nhanh tiến độ, cơ quan chức năng huy động ba máy xúc và một xe ben vận chuyển đất, tổ chức tìm kiếm liên tục.

Qua đó, đội quy tập phát hiện, cất bốc 18 hài cốt liệt sĩ cùng 14 bộ di vật.

Lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 18 hài cốt liệt sĩ và nhiều di vật kèm theo tại rãnh mộ thứ hai (khu B) trong ngày 6/8

Từ ngày 23/6 đến nay, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 245 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Trong số này, 217 hài cốt được phát hiện riêng lẻ; 28 hài cốt còn lại được quy tập tại 7 vị trí thuộc các mộ tập thể ở khu A và khu B.

Bộ Tư lệnh TPHCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và đơn vị liên quan để thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Những dấu mốc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng - Ngày 28/5: Bộ Tư lệnh TPHCM phát đi thông báo tìm kiếm "nhân chứng" có mặt trong bức ảnh vào thời điểm chôn cất các chiến sĩ hy sinh ngày 12/2/1968. - Ngày 8/6: Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tổ chức hội thảo về xác minh, kết luận thông tin mộ tập thể liệt sĩ tại nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán (nay là khu vực công viên Lê Thị Riêng). - Ngày 23/6, lực lượng chức năng tiến hành đào thăm dò, phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía sau nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. - Ngày 6/7: Triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. - Đến nay, 245 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được tìm thấy.

Tìm người biết thông tin cô gái trong tấm ảnh dưới mộ liệt sĩ ở Đà Nẵng Trong quá trình khai quật mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại nghĩa trang ở Đà Nẵng, lực lượng chức năng phát hiện ảnh chân dung một cô gái cùng nhiều di vật cá nhân.