Ứng dụng công nghệ cao trong nuôi thủy sản

Những năm gần đây, nhiều hộ nuôi thủy sản tại Đồng Nai đã mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất, giảm chi phí và mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội. Với lợi thế diện tích mặt nước rộng lớn, quỹ đất nông nghiệp dồi dào cùng định hướng phát triển bền vững, tỉnh Đồng Nai đang mở ra nhiều dư địa để trở thành vùng sản xuất thủy sản công nghệ cao hàng đầu khu vực phía Nam.

Tại xã Phước An, Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp thủy sản Thành Công đã nhiều năm triển khai mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Hệ thống ao nuôi được lót bạt, trang bị hệ thống xử lý nước và chất thải, đảm bảo môi trường tối ưu cho tôm sinh trưởng, đồng thời kiểm soát tốt dịch bệnh.

Người dân áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ cao

Ông Nguyễn Huy Bình - Giám đốc Hợp tác xã cho biết, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm giúp tăng số vụ trong năm, sản lượng tôm mỗi vụ cao hơn hẳn so với phương pháp truyền thống. Nhờ đó diện tích nuôi tôm công nghệ cao của hợp tác xã đã mở rộng hơn 30ha. Các chính sách hỗ trợ từ địa phương, như đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống điện… cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người nuôi phát triển.

Không chỉ tôm, nhiều hộ nuôi cá nước ngọt cũng đang áp dụng khoa học kỹ thuật để tăng hiệu quả sản xuất. Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thanh (xã Phú Hòa) sở hữu trại cá giống rộng 40ha và hơn 160 bè nuôi trên sông La Ngà. Ông nuôi cả các loại cá đặc sản như cá nheo, cá lăng, cá chốt… với sản lượng khoảng 2.000 tấn/năm, cung cấp cho các chợ đầu mối lớn trên cả nước.

Ông Thanh cho biết, để đảm bảo năng suất và chất lượng cá, ông cải tiến chuỗi bè nuôi với lan can rộng, lưới che mát và điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp theo thời tiết. Nhờ đó, ngay cả trong mùa mưa lũ, hệ thống bè của ông vẫn ổn định sản lượng, đảm bảo nguồn cung quanh năm và mang về lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Văn Viện, Chủ tịch UBND xã Phú Hòa, xã hiện có gần 10km sông La Ngà và khoảng 200ha ao hồ nuôi thủy sản. Nuôi cá nước ngọt đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và đầu ra ổn định.

“Định hướng của địa phương là phát triển nuôi thủy sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch, đồng thời xây dựng thương hiệu cho vùng nuôi cá nhằm nâng giá trị kinh tế”, ông Viện nói.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi cá giúp tăng năng suất.

Triển vọng cho thủy sản công nghệ cao

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có gần 10.000ha ao nuôi, hơn 1.500 bè và hơn 6.000 lồng nuôi trên sông, cùng 20 hồ chứa với diện tích gần 52.000ha. Tổng sản lượng thủy sản đạt hơn 82.000 tấn/năm, trong đó nuôi cá chiếm 89%, nuôi tôm 8%. Hiện có 27 doanh nghiệp trong nước và 18 doanh nghiệp nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực thủy sản, cùng 8 hợp tác xã nuôi thủy sản ứng dụng công nghệ cao, hình thành các chuỗi liên kết vững chắc.

Ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thủy sản Đồng Nai cho biết, dù Đồng Nai không có biển, nhưng hệ thống sông hồ phong phú như hồ Trị An, sông Đồng Nai, sông La Ngà; đồng thời sau khi sáp nhập hành chính, diện tích mặt nước được mở rộng, tạo dư địa phát triển thủy sản lớn.

“Thời gian tới, ngành sẽ tập trung nuôi các loài đặc sản, đẩy mạnh mô hình thâm canh ứng dụng công nghệ cao, dựa trên chuỗi giá trị và nhu cầu thị trường. Những mô hình thành công tại khu vực Long Thành, Nhơn Trạch sẽ được nhân rộng trên toàn tỉnh”, ông Giang chia sẻ.

Đồng Nai đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ trong lĩnh vực thủy sản, từ các ao hồ, sông ngòi đến các mô hình nuôi công nghệ cao. Sự kết hợp giữa lợi thế tự nhiên, ứng dụng khoa học kỹ thuật và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đang mở ra triển vọng trở thành vùng thủy sản công nghệ cao dẫn đầu khu vực phía Nam cho tỉnh, đồng thời nâng cao giá trị nông nghiệp và uy tín sản phẩm trên thị trường trong nước và quốc tế.

Huy Hoàng