Dựng mái ấm giúp an cư

Đồng Nai dù được mệnh danh là “thủ phủ” khu công nghiệp sôi động và hiện đại, nhưng vẫn còn đâu đó những mái nhà cũ kỹ dột nát, nơi nhiều người mơ về một chốn an cư lạc nghiệp.

Lãnh đạo UBND xã Đak Lua phối hợp với nhà tài trợ trao căn nhà mới cho người dân. Ảnh: A.X

Thực hiện phong trào "xóa nhà tạm, nhà dột nát", chưa đầy 2 năm, phong trào này đã mang lại những con số ấn tượng như xây mới và sửa chữa hơn 3.600 căn nhà đại đoàn kết, giúp hàng nghìn hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công có nơi ở ổn định. Riêng năm 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã vận động hơn 111 tỷ đồng, xây mới và sửa 1.334 căn nhà, mang lại niềm vui an cư cho người dân ở khắp các địa phương.

Không dừng lại trong phạm vi trong tỉnh, tinh thần “Nghĩa tình Đồng Nai” còn được lan tỏa ra ngoài địa giới hành chính. Tỉnh đã hỗ trợ cho tỉnh Cao Bằng và Yên Bái (cũ) mỗi địa phương 5 tỷ đồng, cùng 38 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk để chung tay thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”.

Ông Nguyễn Tấn Phú, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai cho biết, điểm đặc biệt của phong trào không chỉ nằm ở kết quả vận động, mà ở tinh thần đại đoàn kết được khơi dậy mạnh mẽ.

“Mỗi mái nhà được dựng lên là kết tinh của hàng nghìn tấm lòng với phương châm ‘Ai có công góp công, ai có của góp của; ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít’. Hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo, nhà hảo tâm và người dân chung tay, tạo nên nguồn lực xã hội hóa mạnh mẽ, thể hiện sự gắn kết cộng đồng”, ông Phú chia sẻ.

Đồng Nai hỗ trợ 38 tỷ đồng cho tỉnh Đắk Lắk chung tay "Xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Ảnh: A.X

Tại các địa phương, nguyên tắc “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” được kiên trì thực hiện, giúp mặt trận không chỉ là người vận động mà còn là “người đồng hành cùng chính quyền”, gắn kết ý Đảng với lòng dân.

Mái nhà nhỏ, lan tỏa khát vọng dài lâu

Điều đáng quý là phong trào không chỉ giúp người dân có chỗ ở ổn định, mà còn tạo nên sợi dây kết nối cộng đồng bền chặt. Ở nhiều nơi, các mô hình như “3 cùng với dân”, “đoàn thể đỡ đầu hộ nghèo”, “chính quyền hỗ trợ - nhân dân làm chủ” được triển khai linh hoạt, vừa huy động được sức dân, vừa khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường.

Phòng PA03 cùng với đại diện xã Phú Lâm trao quyết định nhà tình thương cho gia đình chị K’Hồng. Ảnh: H.C

Một cán bộ xã Phú Lâm cho biết, mỗi khi nhắc đến phong trào “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ông lại nhớ đến gia đình chị K’Hồng, người dân tộc Chơ Ro, làm thuê theo ngày để nuôi ba đứa con nhỏ. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp cùng các đơn vị xây dựng cho mẹ con chị một nơi an cư.

“Ngày bàn giao nhà, chị K’Hồng bật khóc nói chưa từng dám mơ có căn nhà tử tế. Đây là động lực để chị cố gắng làm việc, nuôi dạy các con nên người”, vị cán bộ xã chia sẻ.

Theo ông Phú, để phong trào tiếp tục phát huy hiệu quả, MTTQ tỉnh đề xuất đưa chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” thành hoạt động thường xuyên, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Nhiều đơn vị, tôn giáo ở Đồng Nai cùng chung tay xây dựng những mái ấm nghĩa tình. Ảnh: A.X

Cùng với đó, mặt trận các cấp sẽ tăng cường giám sát, phản biện xã hội, phát huy cơ chế “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng”, đồng thời ứng dụng nền tảng số trong kết nối, vận động nguồn lực xã hội thông qua cổng "Mặt trận số" để minh bạch hóa hoạt động.

"Với sự đồng hành của chính quyền, sự chung tay của doanh nghiệp, tôn giáo và các tầng lớp nhân dân, hành trình dựng mái ấm ở Đồng Nai sẽ tiếp tục lan tỏa để mỗi ngôi nhà không chỉ là nơi che nắng mưa, mà còn góp phần xây dựng Đồng Nai ngày càng văn minh, giàu đẹp", Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh chia sẻ.