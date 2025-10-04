Chiều 3/10, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị triển khai chương trình xây dựng, sửa chữa, xóa nhà tạm, nhà dột nát trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công an Lâm Đồng sẽ xóa 49 căn nhà tạm, nhà dột nát. Ảnh: NY

Theo kế hoạch, từ nay đến ngày 30/11, Công an tỉnh Lâm Đồng sẽ xóa 49 căn nhà tạm, nhà dột nát. Tổng kinh phí 4,85 tỷ đồng do Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam tài trợ.

Đối tượng được thụ hưởng là các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đáng chú ý, chương trình còn mở rộng đến cả những gia đình mà chủ hộ từng có sai phạm, vi phạm pháp luật (như tham gia hoạt động Fulro, vượt biên, hồi hương...) nhưng nay đã có sự tiến bộ, chấp hành tốt chủ trương, pháp luật.

Các căn nhà sẽ được thiết kế đặc biệt, phù hợp với điều kiện thực tế, phong tục và tập quán của đồng bào dân tộc, đồng thời bảo đảm tính bền vững, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Đây cũng là điểm tựa vững chắc để bà con dân tộc thiểu số, hộ nghèo xóa đi nỗi lo nhà dột nát, tập trung vươn lên thoát nghèo bền vững.

Một người dân xã biên giới Quảng Trực vui mừng vì được hỗ trợ nhà mới. Ảnh: Hải Dương

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm - Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - nhấn mạnh đây là chủ trương có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng công an đối với đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách và cả những người hoàn lương.

Ông đề nghị các đơn vị, công an cơ sở triển khai khẩn trương, nghiêm túc, công khai, minh bạch, bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, tuyệt đối không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Đồng thời, ông yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể và nhân dân địa phương để hoàn thành đúng tiến độ, mang lại mái ấm bền vững cho người dân khó khăn, giúp họ ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển kinh tế.

”Việc xây nhà này chính là hành động cụ thể nhất, kiến tạo nên sự an cư lạc nghiệp cho người dân" - Đại tá Liêm khẳng định.

Để đảm bảo tiến độ, Công an tỉnh Lâm Đồng đã thành lập 5 tổ công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai xây dựng, đảm bảo đúng mục tiêu và đối tượng hỗ trợ. Dự kiến, lễ khởi công những căn nhà đầu tiên sẽ được tổ chức tại xã Đam Rông 3 và xã Trường Xuân vào sáng 7/10 tới đây. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát này sẽ kết thúc vào ngày 30/11.