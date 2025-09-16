Ngày 16/9, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết và công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2025 trên địa bàn toàn tỉnh.

Những cá nhân tiêu biểu được khen thưởng. Ảnh: HD

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Đắk Lắk, sau gần 8 tháng triển khai quyết liệt, chương trình đã mang lại mái ấm kiên cố cho hàng nghìn hộ dân, góp phần quan trọng vào công tác an sinh xã hội và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Cụ thể, tính đến ngày 15/8, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành và bàn giao 8.915 căn nhà cho người dân, đạt 100% kế hoạch.

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra tiến độ công trình xóa nhà tạm. Ảnh: Hải Dương

Trong đó hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ là 607 căn, trong đó xây mới 155 căn, sửa chữa 452 căn.

Hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là 799 căn, xây mới 630 căn, sửa chữa 169 căn.

Hỗ trợ nhà ở từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 - 2025 là 526 căn xây mới.

Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc chương trình phát động xóa nhà tạm, nhà dột nát là 6.983 căn, trong đó xây mới 5.517 căn, sửa chữa 1.466 căn.

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa tại xã Ea Rốk. Ảnh: Hải Dương

Tổng kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát hơn 697,8 tỷ đồng. Trong đó kinh phí Trung ương hỗ trợ hơn 292,9 tỷ đồng; kinh phí từ nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 hơn 139,7 tỷ đồng; ngân sách địa phương hơn 132,4 tỷ đồng; đóng góp từ gia đình hơn 107 tỷ đồng; nguồn xã hội hóa khác hơn 25,7 tỷ đồng.

Giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh bền vững

Ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát khẳng định, việc hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp hàng nghìn hộ dân ổn định chỗ ở, mà còn là giải pháp quan trọng để bảo đảm an sinh bền vững, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

“Trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan đơn vị và địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tạo sinh kế bền vững cho các hộ vừa được hỗ trợ về nhà ở, phấn đấu đến năm 2030 cùng với cả nước cơ bản không còn hộ nghèo”, ông Trung nhấn mạnh.

Cũng trong hội nghị này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao bằng khen tặng 14 tập thể và 16 cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025.

Đặc biệt nhân dịp hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã trao tặng 38 tỷ đồng ủng hộ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho tỉnh Đắk Lắk. Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, thể hiện sự đoàn kết, chung tay vì người nghèo...