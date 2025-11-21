Xem Clip:

Ngày 21/11, Lữ đoàn 25 (thuộc Quân khu 7, đóng tại tỉnh Đồng Nai) thông tin, đơn vị đã khẩn trương tăng cường lực lượng, phương tiện lên tỉnh Lâm Đồng để phối hợp chính quyền địa phương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân di dời tài sản trong đợt mưa lũ.

Lực lượng chức năng dùng xuồng đưa người dân ra khỏi khu vực ngập. Ảnh: A.X

Theo báo cáo nhanh, tổng cộng hơn 125 cán bộ, chiến sĩ được điều động gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và hạ sĩ quan - binh sĩ. Để đáp ứng yêu cầu cơ động và cứu hộ, Lữ đoàn 25 đã huy động 17 xe chuyên dụng và 5 xuồng phục vụ tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực ngập sâu.

Ngoài ra, đơn vị còn mang theo nhiều trang thiết bị thiết yếu liên quan như: máy phát điện, máy đẩy, máy cưa gỗ, 600 phao cứu sinh, 450 áo phao, 8 thuyền nhỏ cùng cuốc, xẻng và dụng cụ đảm bảo khả năng ứng cứu liên tục trong mọi tình huống.

Nhiều khu vực ở xã Cát Tiên và Cát Tiên 2 ngập sâu. Ảnh: A.X

Tính đến gần 7h cùng ngày, Thủy điện Đồng Nai 4 và 5 đang xả lũ với lưu lượng lớn, khiến nước lũ trên khu vực Cát Tiên dâng nhanh và diễn biến ngày càng phức tạp.

Ghi nhận tại xã Cát Tiên 2, có 19 khu vực thuộc 9 thôn bị ngập cục bộ, 7 điểm giao thông bị chia cắt. Trong khi đó, xã Cát Tiên có 23/23 thôn chìm trong nước, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, xe máy và ô tô không thể lưu thông. Một số vị trí nước dâng cao gần 2m so với mặt đường.

Lực lượng quân đội hỗ trợ di dời tài sản cho người dân. Ảnh: A.X

Trước tình hình khẩn cấp, Lữ đoàn 25 Công binh đã phối hợp cùng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) cùng các cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di dời tài sản cho người dân trong đêm.

Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã hỗ trợ trên 500 hộ trong tổng số 2.500 hộ ở xã Cát Tiên di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại xã Cát Tiên 2, khoảng 1.000 hộ với 5.000 nhân khẩu chịu ảnh hưởng trực tiếp đã được di dời đến khu vực an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng đã kịp thời di tản 2.200 con gia súc khỏi vùng ngập để hạn chế thiệt hại.

Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ảnh: A.X

Lực lượng ứng cứu của Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 - Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) triển khai gồm 50 cán bộ thường trực và 20 dân quân thường trực cùng 80 cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Cát Tiên và 60 cán bộ, dân quân xã Cát Tiên 2.

Toàn bộ lực lượng đang túc trực 24/24, chủ động mở đường cứu hộ, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ vận chuyển đồ đạc, nhu yếu phẩm.