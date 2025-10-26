Sáng 26/10, nhiều khu vực ở TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, trong đó vùng miền núi bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều điểm.

Ở xã Trà Tập, tuyến đường liên xã từ Công an xã Trà Tập đi xã Trà Cang (khu vực cũ) bị sạt lở, nhiều đoạn đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông bị chia cắt. Trên quốc lộ 40B, đoạn qua khu vực Thác 5 tầng (thuộc xã Trà Tập) cũng ghi nhận khối lượng lớn đất đá sạt trượt, gây ách tắc nghiêm trọng.

Chính quyền địa phương đã khuyến cáo người dân không di chuyển qua các khu vực nguy hiểm trước khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khơi thông, bảo đảm an toàn.

Điểm sạt lở trên tuyến ĐH3 tại Tăk Nâng - Tong Pua (thôn 3, xã Trà Tập). Ảnh: T.T

Một số cầu tạm đường vào xã Trà Liên bị ngập, sạt lở. Ảnh: N.X

Qua thống kê ban đầu, nhiều điểm tại các xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Linh và Trà Liên có nguy cơ sạt lở cao, riêng xã Nam Trà My ghi nhận hơn 10 vị trí tiềm ẩn sạt trượt lớn.

Tại km84+700 trên quốc lộ 14E, đoạn qua xã Hiệp Đức, mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng, bùn đất và cây cối tràn xuống mặt đường làm tắc nghẽn hoàn toàn giao thông. Khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt tiếp do mưa lớn chưa dứt.

Sạt lở nghiêm trọng tại Km84+700 trên QL14E, đoạn qua xã Hiệp Đức. Ảnh: N.X

Mưa lớn cũng khiến lượng nước đổ về các hồ thủy điện tăng nhanh. Chỉ trong vòng 24h (từ 7h ngày 25 đến 7h ngày 26/10), mực nước hồ Sông Tranh 2 dâng thêm 2m, Đak Mi 4 tăng 2m và A Vương tăng 1,1m. Dự báo, mực nước tại các hồ chứa sẽ tiếp tục dâng trong những ngày tới do mưa lớn kéo dài trên lưu vực.

Trước tình hình đó, sáng 26/10, Công ty Thủy điện Sông Tranh đã thông báo vận hành điều tiết hồ chứa Sông Tranh 2, bắt đầu từ 11h cùng ngày với lưu lượng xả qua tràn dự kiến từ 10 đến 1.490m³/giây tùy theo lượng nước về hồ.

Cầu lên Trà Don (xã Nam Trà My) đã bị ngập do nước lũ tràn về. Ảnh: N.X

Cùng thời điểm, Thủy điện Đak Mi 4 dự kiến vận hành xả lũ từ 9h cùng ngày, lưu lượng điều tiết qua tràn khoảng 500 đến 2.500m³/giây.

Đến 11h, Thủy điện Đak Mi 4 phát thông báo lần 2 về việc tăng lưu lượng xả do nước về hồ đạt gần 3.700m³/giây. Từ 11h30, nhà máy nâng tổng lưu lượng xả qua tràn lên 500 đến 4.500m³/giây nhằm cắt giảm lũ cho hạ du và bảo đảm mực nước hồ không vượt ngưỡng an toàn thiết kế.

Thủy điện A Vương cũng bắt đầu vận hành xả tràn từ 14h ngày 26/10, với lưu lượng dự kiến từ 25 đến 600m³/giây, nhằm đảm bảo mực nước hồ không vượt quá cao trình 372m.

Còn Công ty Thủy điện Sông Bung cũng thông báo sẽ vận hành điều tiết hồ Sông Bung 2 từ 13h với lưu lượng xả dự kiến 50-300m³/giây.

Lãnh đạo xã Nam Trà My đi kiểm tra tại một khu vực bị sạt lở trên địa bàn. Ảnh: N.X

Lực lượng chức năng xã Nam Trà My nỗ lực khơi thông các điểm ngập, sạt lở để đảm bảo giao thông an toàn cho người dân. Ảnh: N.X

Hiện, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang túc trực tại các khu vực xung yếu, theo dõi sát tình hình mưa lũ, tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người dân không qua lại những điểm có nguy cơ sạt lở cao và sẵn sàng phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, dự báo trong 24h đến 48h tới, các xã, phường tại Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng và vùng núi tây bắc phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm; các phường, xã vùng núi phía nam phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.