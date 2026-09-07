Như VietNamNet thông tin trước đó, vũ công, MC Ngọc Tuấn qua đời vào 15h ngày 5/9 tại phòng trọ ở Biên Hòa, Đồng Nai do bệnh hiểm nghèo, hưởng dương 34 tuổi.

Đám tang của Ngọc Tuấn được tổ chức đơn giản tại nhà riêng ở Trị An, Đồng Nai từ sáng 6/9. Gia đình anh khó khăn, neo người, cha mẹ ngoài 70 tuổi, mắc nhiều bệnh, trong đó bệnh tiểu đường đã đến giai đoạn xuất hiện biến chứng.

Chia sẻ với phóng viên, MC Trọng Long nhận định đàn em ngoan hiền, chăm chỉ, chịu khó, gần như không kén show và chưa từng nề hà việc khó. Do nhà ở vùng xa, Ngọc Tuấn thuê phòng trọ, sống một mình ở Biên Hòa cho tiện đi lại làm việc, thỉnh thoảng nhận show ở TPHCM.

Trong gia đình, Ngọc Tuấn là lao động chính, nuôi cha mẹ già. Việc anh ra đi đột ngột khiến cha mẹ sốc nặng, gia đình bế tắc, không đủ kinh phí để lo liệu hậu sự.

Thương hoàn cảnh của đồng nghiệp, nhiều MC, vũ công tại địa phương đã vận động quyên góp, mong muốn phần chia sẻ gánh nặng với gia đình anh. Trọng Long cũng hỗ trợ chi phí thuê đội nhạc kèn Tây làm lễ trong đám tang.

Đám tang MC Ngọc Tuấn. Ảnh: MC Trọng Long

Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp chia sẻ cảm xúc trước sự ra đi của MC Ngọc Tuấn.

Vũ công Trần Trí viết: "Một đứa em đồng hương ngoan hiền, chăm chỉ và luôn hết mình với nghề. Anh vẫn nghĩ những người trẻ như em còn cả một chặng đường dài phía trước, còn bao sân khấu để đứng, bao ước mơ để theo đuổi. Vậy mà cuộc đời lại quá đỗi bạc bẽo.

Em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ để lại một sân khấu chưa kịp khép lại, những bước nhảy còn dang dở, những ước mơ chưa kịp gọi tên. Em đi để lại bao thương tiếc cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và những người từng yêu quý em. Em về với quê nhà, về với đất mẹ bình yên nhé!

Mong em lại được nghe tiếng nhạc, lại được đứng dưới ánh đèn lung linh và đôi chân ấy một lần nữa được tự do bay nhảy trên một sân khấu không bao giờ hạ màn. Sân khấu cuộc đời đã tắt nhưng những gì em cống hiến đã in vào lòng người, sẽ không bao giờ biến mất".

Đám tang đơn giản của MC Ngọc Tuấn. Clip: MC Trọng Long

Vũ công Chang Lê nhắn nhủ: "Cuộc sống vô thường quá. Anh là người đồng nghiệp hiền lành và đáng mến của em. Vậy là anh đã khép lại hành trình ở thế gian này, để lại bao niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè và anh em đồng nghiệp".

Được sự đồng ý của gia đình, Chang Lê và một số đồng nghiệp chuẩn bị tổ chức chương trình Tình nghệ sĩ tại đám tang của MC Ngọc Tuấn vào tối nay 7/9. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, họ sẽ dành một phần thời lượng để đọc những lời tâm tình, chia sẻ hay nhắn gửi từ bạn bè, người quen đến nam MC.

Sáng 8/9, gia đình sẽ đưa linh cữu Ngọc Tuấn đi an táng tại một nghĩa trang ở địa phương.

MC Ngọc Tuấn tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1992 tại Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Anh là vũ công, MC quen mặt tại khu vực Biên Hòa; có thể dẫn đa dạng chương trình từ giải trí, doanh nghiệp đến sự kiện của một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương.

Mi Lê