Nhà thiết kế Phước Dio. Ảnh: FBNV

Chia sẻ với VietNamNet, đạo diễn Yun Bin xác nhận NTK Phước Dio qua đời vào 10h10' ngày 3/9, hưởng dương 31 tuổi. Anh mắc bệnh hiểm nghèo, đã điều trị trong thời gian dài. Khoảng 1 tháng nay, bệnh tình trở nặng khiến Phước Dio nhập viện. Dù biết nam NTK bệnh nặng, tin anh qua đời vẫn khiến Yun Bin sốc.

Đám tang NTK Phước Dio diễn ra tại tư gia ở phường Xóm Chiếu, TPHCM từ chiều 3/9. Sáng 6/9, gia đình sẽ đưa linh cữu anh đi an táng tại Tân Thuận, Đồng Tháp.

NTK Phước Dio tên thật Lương Tấn Phước, sinh năm 1996 tại Long An, cùng đàn anh thân thiết là NTK Đường Hổ xây dựng thương hiệu đôi trong lĩnh vực thiết kế thời trang. Cặp NTK từng giới thiệu nhiều BST, nổi bật nhất là BST À Lôi Nỏ lấy cảm hứng từ núi rừng Tây Bắc. Các thiết kế của hai người từng được chụp hoặc trình diễn bởi siêu mẫu Hữu Long, diễn viên Thiên An, á hậu Hương Ly, người mẫu Khoai Vũ...

Ngoài thiết kế thời trang, Phước Dio còn làm MC, đóng hài và đào tạo mẫu nhí.

Mi Lê