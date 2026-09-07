MC Trọng Long thông tin đến phóng viên VietNamNet, MC Ngọc Tuấn qua đời vào 15h ngày 5/9 tại phòng trọ ở Biên Hòa, Đồng Nai do bệnh hiểm nghèo, hưởng dương 34 tuổi.

"Hôm đó, một người anh của Tuấn gọi điện thoại nhiều lần không được nên sinh nghi, tìm đến phòng trọ thì phát hiện bạn đã qua đời, bên cạnh còn có hộp cơm chưa kịp ăn", anh nói.

Đám tang MC Ngọc Tuấn bắt đầu từ sáng 6/9 tại nhà riêng ở Trị An, Đồng Nai. Sáng 8/9, gia đình sẽ đưa linh cữu anh đi an táng tại một nghĩa trang tại địa phương.

MC Ngọc Tuấn.

Theo MC Trọng Long, Ngọc Tuấn là lao động chính trong gia đình. Anh có gia cảnh khó khăn, cha mẹ ngoài 70 tuổi, mắc nhiều bệnh.

Thương hoàn cảnh của đàn em, Trọng Long hỗ trợ kinh phí thuê đội nhạc kèn Tây làm lễ trong đám tang. Nhiều MC, vũ công tại Đồng Nai đang chung tay quyên góp, mong phần nào chia sẻ với cha mẹ Ngọc Tuấn.

MC Ngọc Tuấn tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc Tuấn, sinh năm 1992 tại Trị An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Anh là MC dẫn đa dạng chương trình từ giải trí, doanh nghiệp đến sự kiện của một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể tại địa phương, thỉnh thoảng nhận show ở TPHCM. Trong nghề, MC Ngọc Tuấn được đánh giá là người hiền lành, chịu khó.

Mi Lê