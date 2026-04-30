Từ 5h ngày 30/4, đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm), hướng ra cửa ngõ Hà Nội đã ùn tắc kéo dài.

Tại lối lên đường Vành đai 3 trên cao, dòng ô tô xếp hàng di chuyển chậm.

Tại đường Ngọc Hồi (phường Yên Sở), lưu lượng phương tiện cũng gia tăng đáng kể. Một số người chọn đi xe máy về quê để tránh ùn tắc.

Tình trạng ùn tắc cũng xảy ra ở lối vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, dòng phương tiện nối đuôi nhau đi chậm.

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) đã bố trí nhiều tổ cảnh sát tuần tra bằng mô tô chuyên dụng nhằm kịp thời giải quyết các sự cố và nhắc nhở tài xế chấp hành luật.

Tình trạng ùn tắc cục bộ trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ kéo dài đến khu vực trạm thu phí (Km 188).

Tại khu vực trạm thu phí, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 bố trí 3 cán bộ, chiến sĩ điều tiết phương tiện qua trạm, tránh xảy ra va chạm gây ùn tắc giao thông.

Trước đó, trong đêm 29/4, cửa ngõ phía Nam Hà Nội và đường vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.