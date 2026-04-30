Ngay từ sáng sớm, lượng xe cá nhân và xe khách từ trung tâm TPHCM qua hầm vượt sông Sài Gòn, đổ về nút giao An Phú hướng đi các tỉnh tăng đột biến. Tại đại lộ Mai Chí Thọ, tình trạng ùn tắc nghiêm trọng xảy ra ở làn ô tô.

Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài, nhích từng mét để tiến về phía nút giao An Phú.

Không riêng trục chính Mai Chí Thọ, các tuyến đường 'vệ tinh' như Nguyễn Thị Định hay khu vực đường Đồng Văn Cống hướng vào cảng Cát Lái cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Tâm điểm ùn tắc nằm ở đường Võ Chí Công, nơi hàng nghìn phương tiện xếp hàng dài hơn 4km. Đoạn từ cầu Phú Hữu về nút giao đường dẫn cao tốc bất đắc dĩ trở thành một 'bãi dừng xe' dưới nắng nóng.

Dòng phương tiện rồng rắn nhích từng mét trên đường Võ Chí Công đoạn qua vòng xoay Liên Phường. Phải mất gần nửa giờ đồng hồ, người dân mới có thể vượt qua được điểm nghẽn này.

Tại điểm giao giữa đường Võ Chí Công và lối dẫn lên cao tốc, tình hình càng trở nên hỗn loạn khi ô tô cá nhân và xe tải hạng nặng dàn hàng, xếp kín các làn đường.

Xe máy không còn lối đi, buộc phải liều lĩnh leo lên lề đường hoặc chen chúc trong các khe hở giữa các ô tô.

Tại các điểm giao cắt quan trọng như vòng xoay Liên Phường và khu vực dẫn lên cao tốc, lực lượng CSGT phối hợp cùng dân phòng đã có mặt từ sớm để phân luồng.

Lượng xe đổ về quá lớn khiến các nút giao bị quá tải. CSGT phải nỗ lực điều tiết nhịp đèn và hướng dẫn phương tiện để giảm bớt xung đột giao thông.

Mặc dù có sự túc trực của lực lượng chức năng nhưng tình hình ùn tắc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đến gần trưa, dòng xe vẫn nhích từng mét tại các cửa ngõ TPHCM.

Trước tình trạng này, người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật lộ trình qua các ứng dụng giao thông hoặc chủ động chọn hướng di chuyển thay thế.