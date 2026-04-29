Hơn 21h ngày 29/4, Vành đai 3 trên cao hướng ra cửa ngõ Thủ đô (đoạn qua phường Thanh Liệt, Hà Nội) ùn tắc kéo dài. Ô tô di chuyển với vận tốc từ 10 - 20 km/h, nhiều tài xế cho biết, do lo ngại sáng mai (30/4) ùn tắc nên quyết định về quê trong đêm.

Tại đường dưới thấp (đoạn qua đường Nghiêm Xuân Yêm), tình trạng tắc đường cũng diễn ra. Để vượt qua đoạn này, nhiều tài xế xe máy đã đi lên vỉa hè.

Ùn tắc kéo dài đến lối lên Vành đai 3 trên cao (đoạn qua hồ Linh Đàm, Hà Nội), Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) buộc phải bố trí, cán bộ, chiến sĩ túc trực để phân luồng.

Phố Linh Đường, hướng về Bến xe Nước Ngầm (phường Yên Sở) cũng tương tự, người dân di chuyển khó khăn.

Bạn Nguyễn Linh (quê ở Nghệ An) cho biết, cá nhân lựa chọn về quê buổi đêm để tranh thủ thời gian trên xe để ngủ, vừa tiết kiệm thời gian vừa khỏe người.

Trên đường Ngọc Hồi (đoạn qua lối rẽ vào cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ), Đội CSGT đường bộ số 14 đã phải bố trí 3 cán bộ, chiến sĩ để phân luồng do lượng xe dồn về đông.

Tình trạng đông đúc phương tiện ở đây kéo dài đến 22h30 cùng ngày, sau đó có giảm dần.

Đáng chú ý, trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, 3 hàng ô tô xếp hàng dài ngay từ lối vào, di chuyển chậm đến khu vực Trạm thu phí.