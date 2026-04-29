Chiều 29/4, hai đoạn tuyến thành phần 2 và 3 của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 37km chính thức thông xe, góp phần giảm tải áp lực giao thông trong dịp cao điểm lễ 30/4-1/5.

Thông xe đoạn tuyến thành phần 2 và 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 37km. Trong ảnh: đoạn qua phường Tam Long và xã Châu Pha, TPHCM. Ảnh: Quang Hưng

Ghi nhận của PV VietNamNet tại điểm cuối dự án thành phần 3 cao tốc, đoạn nút giao vòng xoay Quốc lộ 56 (phường Tam Long, TPHCM), khoảng 17h10, các phương tiện bắt đầu di chuyển vào cao tốc theo hướng đi Đồng Nai.

Lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện lưu thông vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại nút giao vòng xoay quốc lộ 56, phường Tam Long. Ảnh: Quang Hưng

Hơn 30 phút sau, dòng xe từ Đồng Nai cũng bắt đầu lưu thông về khu vực Vũng Tàu, kết thúc tại nút giao vòng xoay Quốc lộ 56.

Một số phương tiện xe máy di chuyển vào cao tốc được yêu cầu quay đầu. Ảnh: Quang Hưng

Tại các điểm ra, vào cao tốc, lực lượng chức năng được bố trí túc trực để điều tiết, hướng dẫn giao thông. Nhiều trường hợp xe máy đi vào cao tốc đã được yêu cầu quay đầu và hướng dẫn lưu thông theo hướng phù hợp do tuyến đường này hiện chỉ dành cho ô tô.

Các phương tiện di chuyển trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chiều 29/4. Ảnh: Quang Hưng

Anh Lê Quốc Huy (36 tuổi, trú phường Vũng Tàu, làm việc tại sân bay Long Thành) cho biết: “Quãng đường hơn 37km tôi đi khoảng 30 phút, mặt đường êm, cảnh quan hai bên khá đẹp, đi rất thoải mái”.

Phương tiện di chuyển tại lối ra giao Quốc lộ 56, kết thúc cao tốc. Ảnh: Quang Hưng

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Thành (42 tuổi, trú phường Bà Rịa) đánh giá, việc đưa cao tốc vào khai thác giúp rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển so với trước đây. “Trước đi Quốc lộ 51 thường xuyên kẹt xe, nhất là dịp lễ. Nay có thêm cao tốc, chạy ổn định, ít dừng, mong những ngày tới sẽ giảm hẳn áp lực giao thông”, anh Thành nói.

Điểm cuối dự án thành phần 3, nút giao vòng xoay Quốc lộ 56, phường Tam Long. Ảnh: Quang Hưng

Ở chiều ngược lại, anh Trần Minh Đức (tài xế taxi thường xuyên chạy tuyến Vũng Tàu - trung tâm TPHCM) kỳ vọng khi vận hành ổn định, cao tốc sẽ giảm áp lực cho Quốc lộ 51, nhất là vào dịp lễ, cuối tuần, giúp tài xế di chuyển thuận lợi hơn.

Tại điểm đầu cao tốc ở Đồng Nai, phóng viên ghi nhận một số hình ảnh.

Trong giai đoạn đầu khai thác, điểm đầu tại Km16+000 theo đường tạm Bưng Môn (xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai), điểm cuối tại Km53+700 giao với Quốc lộ 56 (TPHCM). Hiện tại, tuyến cao tốc này chỉ dành cho ô tô con dưới 9 chỗ ngồi.

Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng cao tốc liên vùng, góp phần giảm tải cho tuyến Quốc lộ 51 vốn thường xuyên ùn tắc.

Đoạn từ nút giao Bưng Môn đến nút giao Tân Hiệp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được tổ chức khai thác với quy mô 6 làn xe, kèm 2 làn dừng khẩn cấp.

Tuyến cao tốc được vận hành tốc độ tối đa 80km/h, thấp hơn so với tốc độ thiết kế 100km/h nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Với các phương tiện di chuyển từ hướng Vũng Tàu khi đến nút giao Long Thành, các xe rẽ phải để lên cầu vượt theo nhánh 1 (tuyến T2 trái), sau đó tiếp tục rẽ phải vào nhánh N7 để đi Dầu Giây hoặc rẽ trái để đi về TPHCM.

Biển báo số điện thoại đường dây nóng được lắp đặt dọc tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giúp tài xế nhanh chóng liên hệ khi gặp sự cố, đảm bảo được hỗ trợ kịp thời và an toàn khi lưu thông.

Trong giai đoạn đầu, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa tổ chức thu phí. Tuy nhiên, tại Km18+140 theo hướng ngược lại bố trí một trạm đầu vào để ghi nhận phương tiện, phục vụ công tác tính phí đối với tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Việc đưa các đoạn thành phần 2 và 3 vào vận hành tạm thời giúp giảm áp lực cho Quốc lộ 51, rút ngắn thời gian đi từ trung tâm TPHCM xuống Vũng Tàu còn khoảng 70 phút.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được khởi công từ tháng 6/2023, dài gần 54km với tổng vốn đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, đi qua Đồng Nai và TPHCM, gồm 3 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 3 dài 19,8km qua TPHCM do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM làm chủ đầu tư; dự án thành phần 2 dài 18,2km do Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) làm chủ đầu tư; phần còn lại dài 16km do tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư.