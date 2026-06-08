Chiếc xe cơ bắp phiên bản giới hạn của dòng Ford Mustang bị hư hỏng khá nặng ở phần đầu xe tưởng như chỉ còn giá trị "bán phế liệu" lại đang trở thành tâm điểm của giới sưu tầm xe cổ toàn cầu. Đó là chiếc Shelby GT500KR Convertible đời 1968, dự kiến được Mecum đưa lên sàn đấu giá ngày 25/7 tới.

Theo thông tin từ nhà đấu giá, chiếc xe không ghi nhận lịch sử rõ ràng về nguyên nhân hư hỏng, nhưng các dấu hiệu cho thấy nhiều khả năng từng gặp tai nạn trước khi bị "đắp chiếu" trong thời gian dài.

Hiện trạng chiếc xe xuất hiện rỉ sét nặng, đặc biệt ở khu vực cửa, hốc gió và phần thân dưới. Cản trước biến dạng, lưới tản nhiệt vỡ nát, nhiều chi tiết ngoại thất xuống cấp nghiêm trọng.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là nội thất vẫn giữ được tình trạng tương đối tốt. Khoang cabin trang bị ghế da vinyl màu đen, vô lăng ba chấu, các chi tiết ốp vân gỗ cùng hệ thống radio Philco cổ điển. Đồng hồ công-tơ-mét ghi nhận quãng đường khoảng 80.757 dặm (tương đương gần 130.000 km).

“Trái tim” của xe là khối động cơ V8 Cobra Jet dung tích 7.0 lít, cho công suất khoảng 335 mã lực, kết hợp hộp số sàn 4 cấp Hurst. Ở trạng thái nguyên bản, mẫu xe này có thể tăng tốc 0-96 km/h trong 6,9 giây, đạt tốc độ tối đa khoảng 225 km/h.

Theo giới chuyên môn, dù tình trạng hiện tại xuống cấp nghiêm trọng, giá trị của chiếc xe vẫn không hề nhỏ. Đây là một trong chỉ khoảng 518 chiếc GT500KR Convertible từng được sản xuất, yếu tố khiến nó trở thành món hàng “hiếm có khó tìm” trên thị trường sưu tầm.

Không có mức giá khởi điểm cố định, nhưng giới đấu giá dự đoán mẫu xe có thể có mức khởi điểm là 6 con số (100.000 USD, tương đương hơn 2,63 tỷ đồng), cao gấp nhiều lần giá trị ban đầu khoảng 4.600 USD (45.000 USD quy đổi theo lạm phát, tương đương 1,18 tỷ đồng).

Thậm chí, "siêu phẩm" này được kỳ vọng có thể bán với giá tới 1 triệu USD (hơn 26,3 tỷ đồng) nếu gặp đúng đại gia sưu tầm. Câu hỏi lớn nhất hiện nay không phải là "có bán được không”, mà là “sẽ được trả giá bao nhiêu” khi cuộc đấu giá chính thức diễn ra.

(Theo Carscoops)

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