Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu tiếp tục biến động mạnh, Nissan đang gây chú ý khi được cho là đã đồng ý về một thỏa thuận sơ bộ với tập đoàn Chery, mở ra khả năng sản xuất xe mang thương hiệu Trung Quốc ngay tại nhà máy của hãng ở Anh.

Theo The Sun, thỏa thuận giữa Nissan và Chery International UK có thể cho phép công nhân tại nhà máy Sunderland tham gia lắp ráp các mẫu xe Omoda & Jaecoo từ năm 2027. Đây là thương hiệu toàn cầu thuộc tập đoàn Chery đang phát triển rất mạnh tại thị trường châu Âu, đặc biệt là Anh.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Nissan tiến hành cắt giảm khoảng 900 việc làm trong một đợt tái cấu trúc lớn, nằm trong chiến lược tinh gọn hoạt động và cải thiện hiệu quả tài chính toàn cầu của mình.

Ông Massimiliano Messina, Chủ tịch Nissan khu vực AMEIO (Châu Phi, Trung Đông, Ấn Độ, châu Âu và châu Đại Dương), đánh giá đây là một bước tiến quan trọng trong hoạt động của hãng xe Nhật Bản.

Ông cho biết hãng kỳ vọng tiếp tục làm việc với Chery International UK trong thời gian tới để hoàn thiện một giải pháp hợp tác tối ưu cho cả hai bên.

Nhà máy Nissan tại Sunderland hiện là một trong những cơ sở sản xuất ô tô lớn nhất tại Anh, với khoảng 6.000 lao động.

Nếu thỏa thuận được triển khai, đây sẽ là một trong những trường hợp hiếm hoi và có quy mô lớn nhất, khi một thương hiệu ô tô Trung Quốc "mượn" nhà máy của hãng xe khác để sản xuất ngay tại nước Anh.

Trước đó, lãnh đạo Nissan từng để ngỏ khả năng chia sẻ công suất nhà máy trong bối cảnh hãng gặp nhiều khó khăn tài chính, buộc phải đẩy mạnh cắt giảm chi phí trên phạm vi toàn cầu.

Nissan đã công bố kế hoạch cắt giảm tới 20.000 việc làm trên toàn thế giới, đồng thời đóng cửa một số nhà máy và tiếp tục tinh giản thêm tại châu Âu.

Ở chiều ngược lại, Chery đang mở rộng nhanh tại thị trường Anh thông qua hai thương hiệu Omoda & Jaecoo, với tham vọng cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc SUV phổ thông.

Dù vậy, theo The Sun, hiện Nissan chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin này.

(Theo The Sun)

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