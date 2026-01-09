Theo thông tin mới được phát đi từ Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, doanh nghiệp này cho biết, đã tự nguyện và chủ động thu hồi phòng ngừa 17 lô sữa công thức dành cho trẻ nhỏ mang thương hiệu NAN được nhập khẩu bởi Nestlé Việt Nam, cụ thể là các lô có số lô như được liệt kê trong bảng chi tiết bên dưới.

Danh mục 17 lô sữa bị thu hồi. (Ảnh: Nestlé Việt Nam)

Phía doanh nghiệp cũng lưu ý: Các lô hàng có mã số khác và các dòng sản phẩm khác, là: NAN OptiproPlus (bước 3 và bước 4); NAN SupremePro (3 bước); S-26 Ultima (3 bước); PreNAN; NAN ExpertPro Lactose free & ExpertPro Total Comfort; Nutren Junior; Peptamen Junior và các sản phẩm khác được phân phối bởi Nestlé Việt Nam không nằm trong danh sách bên dưới vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn toàn an toàn để sử dụng.

“Người tiêu dùng vui lòng tham khảo danh sách đầy đủ các sản phẩm và lô bị ảnh hưởng dưới đây. Số lô và hạn sử dụng được in ở đáy lon như minh họa trong hình ảnh bên dưới”, thông báo nêu.

Số lô và hạn sử dụng của sản phẩm. (Ảnh: Nestlé Việt Nam)

Cũng theo thông báo trên, vừa qua, trong quá trình rà soát nguyên liệu định kỳ, Tập đoàn Nestlé (Thuỵ Sĩ) phát hiện một vấn đề tiềm ẩn về chất lượng của nguyên liệu thô (dầu PUFA) từ một nhà cung cấp của bên thứ 3 do nguyên liệu này có khả năng xuất hiện dạng vết chất cereulide – sinh ra từ vi khuẩn bacillus cereus, sử dụng trong một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ được sản xuất tại châu Âu.

Theo Nestlé Việt Nam, mặc dù lượng dầu được sử dụng trong các sản phẩm này là rất nhỏ và cho tới thời điểm này chưa có bằng chứng chứng minh có sự tồn tại của cereulide trong các lô hàng này, theo nguyên tắc thận trọng tối đa, doanh nghiệp vẫn tiến hành tự nguyện thu hồi các lô có khả năng bị ảnh hưởng nói trên như một biện pháp phòng ngừa, tuân thủ theo các quy trình chất lượng và an toàn sản phẩm nghiêm ngặt của Nestlé.

“Chúng tôi khuyến nghị người tiêu dùng ngừng cho trẻ sử dụng nếu đang có sản phẩm thuộc danh mục. Đồng thời, vui lòng liên hệ tổng đài của công ty để được tư vấn và hỗ trợ”, phía công ty cho hay.

Trước đó, ngày 7/1, Bộ Y tế đã có công văn khuyến cáo sau khi Nestlé thu hồi một số lô sữa bột dành cho trẻ em do lo ngại nhiễm loại độc tố có thể gây buồn nôn và nôn mửa.

Theo đó, Tập đoàn thực phẩm Nestlé đã thông báo thu hồi mang tính phòng ngừa một số lô sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino được bán tại Đức, do phát hiện khả năng tồn tại cereulide, một độc tố do vi khuẩn bacillus cereus tạo ra có thể gây hại cho trẻ nhỏ.

Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có Công văn gửi Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) đề nghị thông báo cho các sàn thương mại điện tử, website bán hàng phối hợp với Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sữa nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có.

Đồng thời, Cục An toàn thực phẩm có Công văn đề nghị Công ty TNHH Nestlé Việt Nam khẩn trương triển khai rà soát việc đăng ký bản công bố, tự công bố đối với sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino và đề xuất biện pháp xử lý các lô sản phẩm này nếu có nhập khẩu vào Việt Nam, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 10/1.

Cơ quan y tế khuyến cáo tới người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm sữa bột dành cho trẻ sơ sinh mang nhãn hiệu Beba và Alfamino trong khi chưa có kết quả xác minh của Tập đoàn thực phẩm Nestlé và các cơ quan quản lý tại Việt Nam.

Bắt đầu hoạt động từ năm 1995, Nestlé Việt Nam hiện có khoảng 2.300 nhân viên, vận hành 4 nhà máy và 2 trung tâm phân phối trên cả nước. Tháng 4/2025, doanh nghiệp này công bố đầu tư thêm 75 triệu USD để mở rộng nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai).

Hiện nay, các sản phẩm của nhà máy đã được xuất khẩu sang hơn 35 thị trường khác nhau trên toàn thế giới, bao gồm cả những thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Một số thương hiệu quen thuộc được sản xuất tại Nestlé Trị An bao gồm Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Starbucks và Blue Bottle.