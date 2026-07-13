Ngày 13/7, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có công điện hỏa tốc gửi Thuế tỉnh, thành phố về việc tập trung nguồn lực, triển khai Chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo Cục Thuế, việc rà soát, xử lý doanh nghiệp ngừng hoạt động, doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, minh bạch hóa môi trường kinh doanh và thực hiện các cam kết quốc tế về trao đổi thông tin vì mục đích thuế.

Trước đó, ngày 3/7/2026, Bộ Tài chính có Công văn số 9409 gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương, công an xã, phường phối hợp với cơ quan thuế triển khai chiến dịch theo Quyết định số 595 của Cục trưởng Cục Thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế đã ban hành các văn bản hướng dẫn Thuế các tỉnh, thành phố triển khai chương trình hành động, đăng ký mục tiêu, lộ trình thực hiện, hướng dẫn nghiệp vụ, chế độ báo cáo, công tác tuyên truyền, niêm yết thư ngỏ và tài liệu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục giải thể, chấm dứt hiệu lực hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Ngành thuế tăng tốc “làm sạch” mã số thuế, rà soát hơn 617.000 doanh nghiệp. Ảnh: Cục Thuế

Theo đó, Cục trưởng Cục Thuế yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, cơ quan thuế địa phương phải tham mưu UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan đăng ký kinh doanh, công an và chính quyền địa phương phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, hoàn thành chậm nhất trong ngày 14/7.

Đối với 291.962 doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục giải thể, cơ quan thuế phải thông báo để người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ kê khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục giải thể trước ngày 15/7/2026. Đồng thời, xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để cơ quan đăng ký kinh doanh giải quyết thủ tục giải thể theo quy định.

Đối với 325.500 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có nợ thuế, trường hợp doanh nghiệp không hoạt động từ 1 năm trở lên mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế thì đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý vi phạm, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 15/7.

Với các trường hợp đủ điều kiện áp dụng biện pháp cưỡng chế theo quy định, cơ quan thuế đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước ngày 17/7.

Sau khi có kết quả thu hồi, cơ quan thuế tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý thuế, yêu cầu người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ thuế và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định.

Cục Thuế cũng yêu cầu công khai danh sách doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trên trang thông tin điện tử của cơ quan thuế, niêm yết tại trụ sở và các hình thức công khai khác theo quy định, hoàn thành trước ngày 17/7.

Theo yêu cầu của Cục Thuế, Thuế các tỉnh, thành phố phải huy động tối đa nguồn lực, đặc biệt là lực lượng kiểm tra, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để triển khai chiến dịch, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện hằng ngày về Ban Nghiệp vụ thuế trước 9h sáng ngày tiếp theo.