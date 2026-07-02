Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa gửi thư ngỏ đề nghị người nộp thuế hưởng ứng chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”.

Theo Cục Thuế, thời gian qua, một bộ phận doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; có trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người đại diện theo pháp luật không liên hệ với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục, dẫn đến hồ sơ tồn đọng kéo dài.

Tình trạng này có thể làm phát sinh thêm nghĩa vụ thuế và ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính người nộp thuế.

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng ghi nhận tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng việc thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh không vì mục đích kinh doanh thực chất; đồng thời sử dụng hóa đơn điện tử để mua bán trái phép, gian lận, trục lợi ngân sách nhà nước.

Trong đó, đã có trường hợp giả mạo, sử dụng trái phép thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh, khiến người dân bị đứng tên mà bản thân không biết, không tham gia, không điều hành.

Cơ quan thuế khuyến cáo người dân kiểm tra mã số thuế để tránh bị mạo danh. Ảnh: Nguyễn Lê

Để khắc phục tình trạng trên, ngành thuế đang đồng loạt rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế; xác định đúng trạng thái hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh; phân loại hồ sơ cần xử lý và hỗ trợ khôi phục hoạt động, chấm dứt hiệu lực mã số thuế hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các rủi ro liên quan đến thuế, hóa đơn và pháp nhân.

Cục Thuế đề nghị người nộp thuế kiểm tra tình trạng doanh nghiệp, hộ kinh doanh mà mình đang là chủ, người đại diện pháp luật và liên hệ ngay với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn thực hiện thủ tục theo quy định.

Đối với trường hợp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế cần phối hợp với cơ quan thuế để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ khai thuế còn thiếu; cung cấp tài liệu, giải trình khi được yêu cầu và hoàn thành nghĩa vụ thuế. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan thuế, người nộp thuế tiếp tục thực hiện các thủ tục với cơ quan đăng ký kinh doanh để hoàn tất việc giải thể.

Trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, người nộp thuế cần sớm xác định nhu cầu khôi phục hiệu lực mã số thuế hoặc chấm dứt hoạt động. Đồng thời, chủ động liên hệ cơ quan thuế để hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghĩa vụ về thuế, hóa đơn và các nghĩa vụ liên quan.

Cơ quan thuế cũng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán hoặc để người khác sử dụng căn cước công dân, thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh và thực hiện các giao dịch trái quy định pháp luật.

Người dân nên chủ động tra cứu thông tin trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, trường hợp phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng trái phép để thành lập, đứng tên doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cần trình báo ngay với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời.

Thời gian tới, cơ quan thuế sẽ bổ sung chức năng hỗ trợ tra cứu trên ứng dụng eTax Mobile để người dân thuận tiện theo dõi, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Đối với người nộp thuế đã được cơ quan thuế thông báo, mời làm việc nhưng không phối hợp để hoàn thành nghĩa vụ thuế, hoặc trường hợp có dấu hiệu lợi dụng pháp nhân, hóa đơn điện tử để vi phạm pháp luật, cơ quan thuế sẽ căn cứ mức độ, tính chất vi phạm để áp dụng đầy đủ các biện pháp quản lý theo quy định pháp luật thuế, công khai thông tin, cưỡng chế nợ thuế và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để xác minh, điều tra, xử lý nghiêm.