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Ngày 18/8, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ đôi nam nữ tử vong bất thường tại khu chung cư sinh viên Minh Phương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, căn phòng xảy ra vụ việc nằm trên tầng 3 tòa nhà B của khu chung cư. Khu vực hành lang hiện vắng vẻ, cửa phòng đã được khóa.

Căn phòng đã được khóa cửa. Ảnh: ĐH

Một người trong Ban quản lý khu chung cư sinh viên Minh Phương cho biết, anh T. là người thuê căn phòng - nơi phát hiện hai nạn nhân tử vong và phòng liền kề. Hai căn phòng được thiết kế thông nhau.

Sau khi vụ việc xảy ra, cả hai phòng đều được khóa cửa. Những người sinh sống tại 4 phòng xung quanh hiện trường cũng đã thu dọn đồ đạc, chuyển sang tòa nhà A.

Một người đàn ông tên T. thuê 2 phòng liền kề. Ảnh: ĐH

Trước đó, khoảng 11h ngày 16/8, tại khu chung cư sinh viên Minh Phương, một phụ nữ và một nam giới được phát hiện tử vong bất thường trong căn phòng ở tầng 3.

Hiện trường có nhiều vết máu, đồ đạc xáo trộn. Vụ việc khiến nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi.

Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, thu thập dấu vết để phục vụ công tác điều tra.

Hàng xóm xung quanh hiện trường đã chuyển nơi ở. Ảnh: ĐH

Khu chung cư sinh viên Minh Phương có 2 tòa nhà cao tầng với tổng cộng gần 700 phòng. Trước đây, nơi này chủ yếu phục vụ sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP Việt Trì cũ.

Sau khi Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình hợp nhất, đối tượng thuê phòng tại đây được mở rộng, trong đó có cán bộ và gia đình từ khu vực Hòa Bình cũ tới làm việc tại trung tâm tỉnh Phú Thọ.