Theo đó, trong kỳ báo cáo, đối với công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tỉnh đã triển khai với 2 cuộc thanh tra. Đến nay, tỉnh đã ban hành kết luận đối với 1 cuộc (kỳ trước chuyển sang), 1 cuộc đang tiếp tục thực hiện. Qua thanh tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Về thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn, tổ kiểm tra của UBND tỉnh và các đơn vị đã kiểm tra tại 23 cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Qua kiểm tra đã lập biên bản và có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, nhắc nhở những trường hợp còn thiếu sót, không có trường hợp vi phạm phải bị xử lý kỷ luật.

Cũng trong kỳ báo cáo, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 53 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Đồng Tháp đã có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ảnh: Nguyễn Huế

Đối với công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Theo đó, UBND tỉnh ban hành quyết định UBND phê duyệt kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026.

Theo kế hoạch, Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh 32 bản kê khai của người có nghĩa vụ kê khai tại 9 cơ quan, đơn vị (đảm bảo 20% số cơ quan, thuộc thẩm quyền kiểm soát và 10% số người có nghĩa vụ kê khai hàng năm tại mỗi cơ quan, đơn vị được xác minh). Kết quả, qua xác minh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với 31 cá nhân và tự rút kinh nghiệm 1 cá nhân.

Báo cáo cũng cho biết trong kỳ chưa phát hiện vụ việc tham nhũng qua công tác thanh tra, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, điều tra, truy tố và xét xử, đồng thời chưa phát hiện vụ việc liên quan đến hành vi lãng phí, tiêu cực trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đối với kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, báo cáo cho biết hiện các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đang theo dõi 19 vụ án tham nhũng với 41 cá nhân liên quan.