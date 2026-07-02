Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban chỉ đạo) do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi cả nước.

Ban chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể thảo luận, Trưởng Ban kết luận và chỉ đạo thực hiện.

Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Ban chỉ đạo cũng trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tiêu cực gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, uy tín, phẩm chất đạo đức, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; các vụ án, vụ việc gây lãng phí nghiêm trọng tài chính công, tài sản công, dư luận xã hội quan tâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chủ trì phiên họp thứ 30 của Ban chỉ đạo hôm 18/6. Ảnh: TTXVN

Về tổ chức bộ máy, Tổng Bí thư làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Nội chính Trung ương (Phó trưởng Ban thường trực), Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Công an, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng thường trực, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ trưởng Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh về cơ cấu thành viên của Ban chỉ đạo thì Thường trực Ban chỉ đạo báo cáo Bộ Chính trị quyết định.

Thường trực Ban chỉ đạo gồm Trưởng ban và các phó trưởng ban. Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo có 7 nhiệm vụ và 6 quyền hạn.

Trong đó, Ban chỉ đạo trực tiếp làm việc hoặc yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các bộ, ngành ở Trung ương và cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; về xử lý một số vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban chỉ đạo cũng được yêu cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo xem xét lại việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực khi có căn cứ cho rằng việc kết luận, xử lý chưa khách quan, chính xác, nghiêm minh.

Trong trường hợp cần thiết, Ban chỉ đạo đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập các ban chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc hoặc thành lập tổ công tác liên ngành để tham mưu, chỉ đạo xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với một số vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cụ thể.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án nếu phát hiện vi phạm liên quan đến cán bộ thuộc diện Trung ương, cấp ủy các cấp quản lý thì báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo, cấp ủy quản lý cán bộ để kịp thời chỉ đạo xử lý.

Đồng thời, cấp ủy, tổ chức đảng chuyển hồ sơ, tài liệu liên quan đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban kiểm tra thuộc cấp ủy quản lý cán bộ để kiểm tra, xử lý theo quy định của Đảng; nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền, không chờ đến khi kết thúc mới chuyển.

Khi cần thiết, Ban chỉ đạo được sử dụng tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và phương tiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan để phục vụ nhiệm vụ.