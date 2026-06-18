Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên vừa ký báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã triển khai 17 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ban hành đầy đủ 17 kết luận thanh tra.
Theo đó, trong kỳ báo cáo, TP Cần Thơ thực hiện 3 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong số đó, có 2 cuộc chuyển tiếp từ kỳ trước, 1 cuộc triển khai mới (gồm 2 cuộc theo kế hoạch và 1 cuộc thanh tra đột xuất).
Đến nay, cơ quan chức năng đã công bố 2 kết luận thanh tra. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 29,22 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước 28,82 tỷ đồng, trong đó đã thu hồi 25,14 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 0,4 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 3 tập thể và 133 cá nhân.
Về công tác xác minh tài sản, thu nhập, Thanh tra TP Cần Thơ đã ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2026 và tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh.
Theo đó, TP Cần Thơ tiến hành xác minh tài sản, thu nhập đối với 79 người có nghĩa vụ kê khai tại 13 cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Thanh tra TP đã thành lập tổ xác minh tài sản, thu nhập, tiến hành xác minh 79 người có nghĩa vụ kê khai; đã ban hành 40 kết luận xác minh theo quy định pháp luật. Đến nay, 39 trường hợp đã được xác minh theo kế hoạch. Qua kết quả xác minh, thanh tra đã kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 39 trường hợp và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 trường hợp do không trung thực trong giải trình liên quan đến tài sản, thu nhập.
Phát hiện 10 vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực
Cũng theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, TP Cần Thơ phát hiện 10 vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong đó, hoạt động thanh tra phát hiện 3 vụ việc; hoạt động điều tra, truy tố phát hiện 7 vụ, 11 bị can liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Về kết quả công tác thanh tra và việc phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động thanh tra, Thanh tra TP Cần Thơ đã triển khai 29 cuộc thanh tra (trong đó kỳ trước chuyển sang 14 cuộc, triển khai trong kỳ 15 cuộc) và 6 cuộc kiểm tra.
Qua thanh tra, cơ quan chức năng phát hiện sai phạm, với tổng số tiền 37,38 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách 31,86 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 5,519 tỷ đồng; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 58 tập thể và 206 cá nhân; đồng thời chuyển hồ sơ 3 vụ việc sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
Về kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong phạm vi theo dõi, quản lý của bộ, ngành, địa phương, trong kỳ báo cáo, Công an TP Cần Thơ đang thụ lý, điều tra 38 vụ, 52 bị can (trong đó khởi tố mới trong kỳ 7 vụ, 11 bị can), đã giải quyết 17 vụ, 32 bị can (trong đó kết luận điều tra 12 vụ, 26 bị can; tạm đình chỉ điều tra 5 vụ, 6 bị can). TAND hai cấp TP Cần Thơ đã xét xử 6 vụ án với 12 bị cáo.
Đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, qua công tác điều tra, truy tố, số tiền, tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát được phát hiện là 10,53 tỷ đồng, đã thu hồi 8,54 tỷ đồng, đạt 81,10%.
Kèm theo báo cáo, UBND TP Cần Thơ gửi danh sách các vụ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được phát hiện trong kỳ (từ ngày 15/12/2025 đến nay), với tổng cộng 9 vụ.
Cụ thể:
- Vụ "Giả mạo trong công tác" xảy ra tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ).
- Vụ "Tham ô tài sản" tại Công ty TNHH MTV Năm Sao.
- Vụ "Nhận hối lộ" xảy ra năm 2023 trên địa bàn TP Sóc Trăng (cũ).
- Vụ tố giác của Công ty cổ phần Dịch vụ Giao Hàng Nhanh về hành vi “Tham ô tài sản”.
- Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra ngày 7/5/2025 tại Công an phường 4, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng (cũ).
- Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra từ năm 2023 đến năm 2025 tại Công ty TNHH MTV Đại Thành Phát.
- Vụ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tháng 7/2024 tại UBND xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang (cũ).
- Vụ Đoàn thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hạng mục duy tu, sửa chữa thường xuyên hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn quận Cái Răng do Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng (cũ), TP Cần Thơ làm chủ đầu tư nay thuộc phường Hưng Phú và phường Cái Răng.
- Vụ Đoàn thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật trong việc bình xét các hộ dân được mua trả chậm nền nhà trong Cụm dân cư vượt lũ xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ) nay thuộc địa bàn UBND xã Vị Thanh 1, TP Cần Thơ.
Bộ Chính trị quán triệt, xử lý nghiêm người đứng đầu thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc bao che, cản trở việc phát hiện, xử lý.
Qua công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tỉnh Vĩnh Long đã kỷ luật 2 cán bộ không trung thực trong việc kê khai và giải trình biến động tài sản, thu nhập tăng thêm; đồng thời thu hồi toàn bộ tài sản tham nhũng.