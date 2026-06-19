Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2026, Thanh tra tỉnh Vĩnh Long đã triển khai 2 cuộc thanh tra chuyên đề đột xuất theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ. Trong đó, đã ban hành kết luận 1 cuộc.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 31 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm 17 cá nhân. Đồng thời, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 2,6 tỷ đồng và đã thu hồi đủ 100%.

Hiện Thanh tra tỉnh đang tiến hành 1 cuộc thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn tỉnh, thời kỳ từ 1/3/2025 đến 30/4/2026.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Ảnh: H.T

Báo cáo cũng nêu, trong 6 tháng đầu năm, tỉnh Vĩnh Long chưa thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác của người có chức vụ, quyền hạn, nguyên nhân do đang ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập.

Về công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, Thanh tra tỉnh đã tổ chức bốc thăm lựa chọn người được xác minh tài sản, thu nhập năm 2026, với 16/33 đơn vị được bốc thăm, 17/33 đơn vị không có đối tượng bốc thăm.

Tổng cộng, 83/751 người thuộc diện quản lý được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2026. Thanh tra tỉnh đã ban hành 16 quyết định xác minh và công bố theo quy định.

Kết quả xác minh ban hành 80 kết luận, chủ yếu chấn chỉnh các sai sót như kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ theo quy định. Thanh tra đã kiến nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm 26 trường hợp và rút kinh nghiệm 54 trường hợp.