Diễn tập chung quân y Việt Nam – Campuchia diễn ra tại Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh), trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ hai.

Kịch bản giả định đặt ra: Tây Ninh hứng mưa lớn 350-400 mm, mực nước sông Mekong và Vàm Cỏ Đông vượt báo động 3. Lốc xoáy cấp EF3 quét qua xã Bến Cầu khiến ba tổ hợp công trình cao tầng đang xây dựng bất ngờ đổ sập. Hơn 500 người bị thương, vùi lấp hoặc mắc kẹt; khu vực phía Bắc chợ Bến Cầu, nơi công trình rộng 2.000 m² sụp xuống, trở thành tâm điểm cứu nạn.

Ngay lập tức, khu lều dã chiến được dựng gần khu vực xảy ra thảm họa. Sau khi Việt Nam đề nghị hỗ trợ, Campuchia cử lực lượng quân y sang phối hợp.

Hai bên triển khai tiếp nhận, phân loại, sơ cứu và vận chuyển nạn nhân bị thương nặng về tuyến sau bằng xe cứu thương.

Các nạn nhân bị thương nhẹ được đưa vào khu lều dã chiến để chăm sóc ban đầu, trấn an tinh thần.

Tại đây, các tổ quân y tiến hành phân loại, sơ cứu và ổn định tình trạng người bị thương trước khi chuyển họ về tuyến sau tiếp tục điều trị.

Lực lượng quân y Campuchia phối hợp với quân y Việt Nam.

Bác sĩ Bệnh viện Quân y 7B vận chuyển nạn nhân bị thương nặng lên trực thăng về tuyến sau điều trị để rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm “thời gian vàng”. Ảnh: Lê Tiến

Quy trình phối hợp giữa tổ bay và lực lượng mặt đất được thực hành nghiêm ngặt, sát với thực tế. Ảnh: Lê Tiến

Đại tướng Phan Văn Giang – Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Seiha – Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia trao quà tặng cho các đơn vị tham gia, ghi nhận tinh thần hiệp đồng và nỗ lực của lực lượng quân y hai nước trong khuôn khổ giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Hoạt động này góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và sự tin cậy giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia.